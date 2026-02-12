Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:02

Отстраненному из-за шлема украинцу вернули аккредитацию на Олимпиаду

МОК вернул украинскому скелетонисту Гераскевичу аккредитацию на Олимпиаду

Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотрела решение об аннулировании аккредитации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Спортсмен сможет присутствовать на Играх, несмотря на то, что не будет участвовать в соревнованиях.

В порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом [президент МОК] Ковентри обратилась к председателю дисциплинарной комиссии МОК с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации Владислава Гераскевича на Игры в Италии, — говорится в заявлении дисциплинарной комиссии.

Ранее стало известно, что МОК отстранил Гераскевича от Зимней Олимпиады в Италии и лишил его аккредитации на турнир. Причиной решения стало использование им шлема, который не соответствует нормам Олимпийской хартии. Скелетонисту неоднократно предлагали урегулировать ситуацию, однако он отказался идти на уступки. В частности, ему разрешали надеть шлем с фотографиями погибших из-за украинского конфликта спортсменов во время тренировочных заездов или сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону.

