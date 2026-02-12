Украинский скелетонист отстранен от Олимпиады из-за шлема

Международный олимпийский комитет отстранил украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в Олимпийских играх 2026 года, сообщила пресс-служба организации в соцсети X. Причиной решения стало использование им шлема, который не соответствует нормам Олимпийской хартии из-за фотографий спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине.

В МОК уточнили, что Гераскевич также лишен аккредитации на турнир. Спортсмену неоднократно предлагали урегулировать ситуацию, однако он отказался идти на уступки.

В организации подчеркнули, что скелетонист проигнорировал правила, касающиеся внешнего вида участников. Несмотря на серию переговоров и личных встреч, включая беседу с президентом МОК Кирсти Ковентри, Гераскевич не пошел на компромисс. В итоге он не был допущен к утренним стартам, хотя это была его последняя возможность выступить на Играх.

Ранее Гераскевич перед стартом соревнований на заключительных тестовых заездах надел запрещенный шлем. Правило 50 Олимпийской хартии запрещает демонстрацию политических и религиозных взглядов на территории проведения Игр.