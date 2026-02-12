Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 13:56

Отстраненному от ОИ украинскому спортсмену предлагали компромисс по шлему

МОК предлагал Гераскевичу надевать запрещенный шлем на тренировочных заездах

Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич Фото: Federico Manoni/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международный олимпийский комитет предлагал компромисс отстраненному от участия в Олимпиаде украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, сообщила пресс-служба МОК. В частности, ему разрешали надеть шлем с фотографиями погибших из-за украинского конфликта спортсменов во время тренировочных заездов или сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону.

Гераскевич мог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что МОК отстранил Гераскевича от Зимней Олимпиады в Италии и лишил его аккредитации на турнир. Причиной решения стало использование им шлема, который не соответствует нормам Олимпийской хартии. Скелетонисту неоднократно предлагали урегулировать ситуацию, однако он отказался идти на уступки.

До этого МОК запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с политическим лозунгом. Уточняется, что данное ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.

