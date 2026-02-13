Бездетность, инвалидное кресло, Олимпиада-2026: как живет Татьяна Тарасова

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполнилось 79 лет. Как сложилась личная жизнь специалиста, почему у нее нет детей, что она говорила об Олимпиаде-2026 в Италии — в материале NEWS.ru.

Чем знаменита тренер по фигурному катанию Тарасова

Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье Анатолия Тарасова, известного советского хоккеиста и тренера. Когда ей было пять лет, отец научил ее кататься на коньках.

С 1964 года Тарасова выступала в парном катании с партнером Георгием Проскуриным. Фигуристы завоевали серебро и бронзу чемпионатов СССР, а в 1966-м остановились в шаге от пьедестала на чемпионате Европы. В том же году пара одержала победу на IV зимней Универсиаде в Италии.

Во время церемонии награждения Тарасова споткнулась о ковер, постеленный организаторами, и получила вывих плеча. Для парного катания это было серьезное повреждение. Тарасова завершила спортивную карьеру из-за травмы в возрасте 19 лет.

На решение стать тренером повлиял ее отец. Тарасова начала свою деятельность на стадионе Юных пионеров в Москве, где в прошлом каталась сама. Она специализировалась на мужском одиночном, парном катании, а также танцах на льду.

Тарасова окончила в Москве Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ныне — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма) и занималась постановкой программ.

Тренер советских фигуристов Татьяна Тарасова (в центре) на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, США, 1980 г. Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

С 1967 года в качестве наставницы она участвовала в зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. К 2004-му ученики Тарасовой завоевали в общей сложности 41 золотую медаль на ЧМ и европейских первенствах, а также семь золотых олимпийских медалей. Тренер работала с Ириной Родниной, Натальей Бестемьяновой, Андреем Букиным, Оксаной Грищук, Евгением Платовым, Ильей Куликом, Алексеем Ягудиным и многими другими спортсменами. В марте 2008 года наставница была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Почему тренер по фигурному катанию Тарасова уезжала в США

Значительную часть жизни Тарасова провела в Америке. Она уехала в США в 1990-е, но не бросила своих учеников, а увезла их с собой. Главной причиной отъезда стали подходящие условия для тренировок. Тарасова вернулась на родину спустя десять лет.

«Я ведь тоже уехала в Америку не от хорошей жизни. За время, проведенное там, мои российские ученики завоевали три золотые олимпийские медали. Просто в экономически трудные для России времена у нас тут не было условий для подготовки. Не было льда: встали заливочные машины, потому что не давали бензин. Вполне естественно, что мы увезли своих учеников в США», — объясняла свое решение Тарасова.

Почему у тренера по фигурному катанию Тарасовой нет детей

Тарасова трижды была замужем. Первым избранником тренера стал актер театра «Современник» Алексей Самойлов — сын народного артиста Евгения Самойлова. Супруги развелись через два года, но остались в хороших отношениях.

Следующим мужем Тарасовой стал тренер по легкой атлетике Василий Хоменков. На момент встречи с Татьяной он был женат на советской теннисистке Марине Чувыриной. Тогда она находилась на седьмом месяце беременности, но мужчина сделал выбор в пользу Тарасовой. Ее второй брак также продлился недолго.

Третьим супругом тренера стал пианист Владимир Крайнев. 29 апреля 2011 года он скончался в возрасте 67 лет от аневризмы легочной артерии. В ноябре 2025-го в программе «Секрет на миллион» на НТВ Тарасова назвала отсутствие детей своей главной ошибкой.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова со своими подопечными — олимпийскими чемпионами Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Ледовый дворец спорта ЦСКА, 1979 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

«Такая у меня была жизнь. Это, конечно, была самая моя главная ошибка, единственная. Я так жила с самого детства — ну, с 19 лет, — так закрутилась в этой работе, завертелась и помчалась колесом. Я вела, вела, вела [своих воспитанников], они и есть мои дети. Я их очень люблю», — сказала Тарасова

Почему Тарасова конфликтовала с Родниной

В 1974 году фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев начали работать с Тарасовой. Дуэт взял два олимпийских золота (в 1976 году — в Инсбруке, в 1980-м — в Лейк-Плэсиде), а также побеждал на чемпионатах мира и Европы. За шесть лет работы под руководством Тарасовой Роднина и Зайцев не проиграли ни одного старта. После успеха на Играх в США фигуристка завершила карьеру.

В 1981 году вспыхнул конфликт между Родниной и Тарасовой. Это произошло, после того как олимпийская чемпионка начала тренерскую карьеру. Она предложила сотрудничество хореографу Елене Черкасской, которая ранее работала с Тарасовой. После этого отношения двух легенд фигурного катания испортились.

Роднина называла Тарасову слабым тренером. При этом наставница критиковала деятельность бывшей подопечной в нижней палате парламента.

«Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом», — отметила Тарасова.

Роднина в ответ заявила, что не знает, каких результатов тренер ждет от парламентариев. В апреле 2024 года Тарасова заявила в интервью Надежде Стрелец, что ей не нужна благодарность бывшей подопечной.

Какие проблемы со здоровьем есть у тренера по фигурному катанию Тарасовой

В последние годы СМИ часто писали о том, что Тарасова испытывает проблемы со здоровьем. В эфире программы «Секрет на миллион» тренер рассказала, что в 2013 году перенесла сложную операцию на позвоночнике. После долгой реабилитации она смогла встать и сделать несколько шагов. Но позднее боль вернулась с еще большей силой.

Татьяна Тарасова в своем доме в Подмосковье Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В октябре 2024 года СМИ сообщили, что Тарасова дважды вызывала скорую помощь. Это могло быть связано с прогрессированием хронического заболевания. Тренер якобы жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали ей соблюдать строгую диету. Она отказалась от госпитализации.

В разговоре с NEWS.ru Тарасова опровергла слухи о резком ухудшении здоровья. «Поинтересовались? Спасибо. Я нормально себя чувствую», — заявила она.

17 июля 2025 года Тарасова посетила церемонию прощания с режиссером Александром Миттой. Выйдя из автомобиля, она сразу села в инвалидное кресло. Тренера сопровождал помощник, в ее руках был букет белых роз. Когда Тарасову подвезли к гробу Митты, она встала с инвалидного кресла, чтобы попрощаться с режиссером.

В ноябре 2025-го в программе «Секрет на миллион» Тарасова сообщила, что передвигается по дому без инвалидного кресла.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она лучше уже, я по дому хожу без ничего, а так я с палочкой», — заявила она.

По словам Тарасовой, когда она получила травму в 19 лет, у нее сначала вылетело одно плечо, затем второе. Тренер подчеркнула, что эта проблема преследовала ее семью.

«У папиного брата, у Юры, который разбился с командой ВВС, выскакивали плечи — он играл в хоккей. И у его отца выскакивали плечи», — сказала тренер.

Чем сейчас занимается тренер по фигурному катанию Тарасова

Тарасова вошла в состав жюри нового сезона шоу «Ледниковый период». Она оценивает выступления участников вместе с олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым, Татьяной Навкой и Максимом Траньковым, а также с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Тарасова также освещает главные события Олимпиады-2026 в Италии. Тренер выступила за трансляции Игр в России.

Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Конечно, от показа Олимпиады в России одни плюсы. Прекрасная новость, что будут официальные трансляции. Я, как и миллионы зрителей, обязательно буду смотреть Олимпийские игры», — отметила Тарасова до начала соревнований.

Тренер раскритиковала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что ему не очень приятно присутствие Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Италии.

«Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? <…> Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них!» — сказала Тарасова.

Тренер предположила, что российскому фигуристу Петру Гуменнику неслучайно не разрешили использовать музыку из «Парфюмера» для короткой программы на Олимпиаде.

«Петя Гуменник отбирался на Олимпийские игры. Ни одного замечания не было. Это подлость. Как могло такое быть, что им после соревнований или во время соревнований не сказали, что это запрещенная музыка. А теперь за три дня до выступления на Олимпийских играх вот такое. <…> Я вообще в шоке, я не понимаю. Они что, нарочно это сделали? Я прожила большую жизнь в спорте, 60 лет тренерской работы. Никогда не встречалась с таким безобразием, с таким умопомрачительным хулиганством, с такими издевательствами над спортсменом. Я буду за него молиться!» — сказала Тарасова.

