Тарасова оценила решение транслировать Олимпиаду–2026 в России Тарасова заявила, что показ Олимпиады–2026 в России принесет большую пользу

Показ Олимпийских игр–2026 в России принесет большую пользу, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В разговоре с «РБ Спорт» она подчеркнула, что сама обязательно будет смотреть Олимпиаду.

Конечно, от показа Олимпиады в России одни плюсы. Прекрасная новость, что будут официальные трансляции. Я, как и миллионы зрителей, обязательно буду смотреть Олимпийские игры, — высказалась Тарасова.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko получил право на эксклюзивную трансляцию Олимпиады-2026. Стриминг впервые станет единственным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке. На ОИ распределят 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

До этого серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт поддержал показ Олимпиады-2026 в России. Он отметил, что в любом случае интересно смотреть на то, как люди преодолевают себя и ставят рекорды.