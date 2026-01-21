Олимпиаду-2026 будут транслировать в России только на одном стриминге

Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:40

Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля, будут транслироваться эксклюзивно на платформе Okko, сообщила пресс-служба компании. Стриминг впервые становится единственным вещателем ОИ на национальном рынке.

Впервые в России стриминговый сервис покажет Олимпиаду полностью и эксклюзивно, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент, — сказано в сообщении.

Пользователи смогут смотреть все соревнования, финалы и медальные сессии на любом устройстве — от телевизора до смартфона. Сервис предоставит дополнительные аудиодорожки, подборки ключевых моментов, новости, обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи.

На зимней Олимпиаде 2026 года распределят 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Среди российских спортсменов, которым разрешено выступить в нейтральном статусе, уже подтверждены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, представитель ски-альпинизма Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Ранее серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт поддержал показ Олимпиады-2026 в России. Он отметил, что в любом случае интересно смотреть на то, как люди преодолевают себя и ставят рекорды.

Олимпийские игры
трансляции
спорт
стриминговые платформы
