«Это надо смотреть»: Песков призвал зрителей не игнорировать Олимпиаду Песков заявил, что будет смотреть выступления россиян на Олимпиаде

Выступления российских спортсменов на Олимпиаде нужно смотреть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, сам он будет смотреть также открытие и закрытие соревнований.

Там, где наши выступают, обязательно буду [смотреть]. Открытие буду, закрытие буду [смотреть]. Это надо же смотреть, — сказал Песков.

На зимней Олимпиаде 2026 года распределят 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Среди российских спортсменов, которым разрешено выступить в нейтральном статусе, уже подтверждены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, представитель ски-альпинизма Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko получил право на эксклюзивную трансляцию Олимпиады-2026. Стриминг впервые станет единственным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке.

До этого серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт поддержал показ Олимпиады-2026 в России. Он отметил, что в любом случае интересно смотреть на то, как люди преодолевают себя и ставят рекорды.