Тарасова, Трусова, Жвакин: яркие фото со съемок «Ледникового периода»

На ледовой арене в центре Москвы продолжаются съемки проекта «Ледниковый период». За кулисами и на льду волнительно, суетно и очень по-доброму, по-домашнему.

Обычно строгая Татьяна Тарасова — она председатель жюри — похвалила участницу проекта фигуристку Александру Трусову и ее партнера актера Ивана Жвакина (известен зрителям по сериалу «Молодежка» на СТС): «Номер очень славный, симпатичный и понятный. Продолжайте в том же духе». «В самом деле, ребята молодцы, с поставленной задачей справились», — вторил ей чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров, который также заседает в жюри.

Расчувствовалась Тарасова и после номера фигуристки Анны Щербаковой и актера Константина Раскатова. «Аня, ты так нежно передавала эту музыку, что у меня побежали мурашки», — призналась Тарасова. Фигуристка Александра Степанова и конькобежец Иван Скобрев также получили восхищенные реплики: «Вкуснятина, Ваня, слов нет, как ты катаешься… Ты, Саша, не забывай, в тебе много нераскрытого. Когда ты раскроешься, то тебе не будет равных», — отметила прославленный тренер.

Второй эфир шоу можно будет увидеть на Первом канале в ближайшую субботу 31 января.

Самые яркие кадры со съемок и выступлений пар — в галерее NEWS.ru.