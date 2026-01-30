Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:45

Тарасова, Трусова, Жвакин: яркие фото со съемок «Ледникового периода»

Фигуристка Татьяна Навка и фигурист Роман Костомаров Фигуристка Татьяна Навка и фигурист Роман Костомаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На ледовой арене в центре Москвы продолжаются съемки проекта «Ледниковый период». За кулисами и на льду волнительно, суетно и очень по-доброму, по-домашнему.

Обычно строгая Татьяна Тарасова — она председатель жюри — похвалила участницу проекта фигуристку Александру Трусову и ее партнера актера Ивана Жвакина (известен зрителям по сериалу «Молодежка» на СТС): «Номер очень славный, симпатичный и понятный. Продолжайте в том же духе». «В самом деле, ребята молодцы, с поставленной задачей справились», — вторил ей чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров, который также заседает в жюри.

Расчувствовалась Тарасова и после номера фигуристки Анны Щербаковой и актера Константина Раскатова. «Аня, ты так нежно передавала эту музыку, что у меня побежали мурашки», — призналась Тарасова. Фигуристка Александра Степанова и конькобежец Иван Скобрев также получили восхищенные реплики: «Вкуснятина, Ваня, слов нет, как ты катаешься… Ты, Саша, не забывай, в тебе много нераскрытого. Когда ты раскроешься, то тебе не будет равных», — отметила прославленный тренер.

Второй эфир шоу можно будет увидеть на Первом канале в ближайшую субботу 31 января.

Самые яркие кадры со съемок и выступлений пар — в галерее NEWS.ru.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева и легкоатлет Сергей Шубенков
Фигуристка Елизавета Худайбердиева и легкоатлет Сергей Шубенков
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Елизавета Худайбердиева и легкоатлет Сергей Шубенков
Фигуристка Елизавета Худайбердиева и легкоатлет Сергей Шубенков
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин (второй слева), фигуристка Елизавета Худайбердиева, легкоатлет Сергей Шубенков и тренер по фигурному катанию Максим Ставиский (справа)
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин (второй слева), фигуристка Елизавета Худайбердиева, легкоатлет Сергей Шубенков и тренер по фигурному катанию Максим Ставиский (справа)
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин
Фигурист Алексей Ягудин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и актер Иван Жвакин
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и актер Иван Жвакин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и актер Иван Жвакин
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и актер Иван Жвакин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин (второй слева), фигуристка Александра Игнатова (Трусова), актер Иван Жвакин и тренер по фигурному катанию Максим Ставиский (второй справа)
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин (второй слева), фигуристка Александра Игнатова (Трусова), актер Иван Жвакин и тренер по фигурному катанию Максим Ставиский (второй справа)
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Акатьева и актер Артур Каспранов
Фигуристка Софья Акатьева и актер Артур Каспранов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Софья Акатьева и актер Артур Каспранов
Фигуристка Софья Акатьева и актер Артур Каспранов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Навка
Фигуристка Татьяна Навка
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Фигуристка Евгения Медведева и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тренер по фигурному катанию Максим Траньков
Тренер по фигурному катанию Максим Траньков
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Елизавета Туктамышева и хоккеист Марк Рудаковский
Фигуристка Елизавета Туктамышева и хоккеист Марк Рудаковский
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фигуристка Анна Щербакова и актер Константин Раскатов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Степанова и конькобежец Иван Скобрев
Фигуристка Александра Степанова и конькобежец Иван Скобрев
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Степанова и конькобежец Иван Скобрев
Фигуристка Александра Степанова и конькобежец Иван Скобрев
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Алена Косторная и хоккеист Никита Ушнев
Фигуристка Алена Косторная и хоккеист Никита Ушнев
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Алена Косторная и хоккеист Никита Ушнев
Фигуристка Алена Косторная и хоккеист Никита Ушнев
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Тарасова и хоккеист Георгий Славороссов
Фигуристка Евгения Тарасова и хоккеист Георгий Славороссов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Тарасова и хоккеист Георгий Славороссов
Фигуристка Евгения Тарасова и хоккеист Георгий Славороссов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Федор Федотов
Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Федор Федотов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Федор Федотов
Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Федор Федотов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
фигурное катание
Ледниковый период
звезды
знаменитости
шоу-бизнес
