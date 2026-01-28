Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 20:56

Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»

Раскатов заявил, что в фигурном шоу техника и эмоции неразрывно связаны

Анна Щербакова и Константин Раскатов участвуют в съемках нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» в постановке режиссера Ильи Авербуха в Москве Анна Щербакова и Константин Раскатов участвуют в съемках нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» в постановке режиссера Ильи Авербуха в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В фигурном шоу техника и эмоции неразрывно связаны, заявили NEWS.ru актер Константин Раскатов и фигуристка Анна Щербакова на съемках программы «Ледниковый период». Они отметили, что идеальная техническая подготовка позволяет фигуристу сосредоточиться на актерской игре, а не на отдельных элементах выступления.

Раскатов добавил, что когда фигурист полностью погружается в технику, он может потерять из виду свою актерскую составляющую. Поэтому необходимо совмещать работу над техническими навыками с развитием актерских способностей.

Если ты начинаешь думать о шагах, а куда мне поставить ногу, а какая у меня здесь позиция, то ты начинаешь забывать о том, что ты актер. И в данном случае мы именно актеры-артисты, которые играют на коньках. Это спектакль, где мы просто ходим по сцене, — рассказал актер.

Щербакова поддержала это мнение, подчеркнув, что техника является фундаментом программы и без нее невозможно продемонстрировать высокий уровень исполнения.

Да, это правда. Техника — это база, на которой строится программа. Без техники никуда, и как раз таки все шаги должны быть выверены до миллиметра, чтобы это никак тебя не отвлекало и ты мог полностью с душой кататься, проживать каждую эмоцию в каждом движении, а не думать, куда нога, куда рука. Поэтому вот база — техника, а дальше уже на это наслаиваются эмоции и то, как мы чувствуем эту программу, — отметила фигуристка.

Ранее фигуристка Александра Трусова и актер Иван Жвакин выступили в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Александра отметила, что, несмотря на небольшую запинку в одной из поддержек, в целом они справились с выступлением.

