Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 20:08

Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»

Трусова рассказала об успешном выступлении с Жвакиным на «Ледниковом периоде»

Александра Трусова (справа) Александра Трусова (справа) Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Фигуристка Александра Трусова в беседе с NEWS.ru заявила, что она в паре с актером Иваном Жвакиным успешно справилась с выступлением на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. По ее словам, несмотря на одну сложную поддержку с запинкой, остальные элементы были выполнены хорошо, а художественный образ отыгран.

Да, мы в целом все сделали. Одна поддержка была с запинкой, но это для нас была самая сложная поддержка, поэтому остальные мы вроде сделали хорошо. Образ отыграли, поэтому все хорошо, — пояснила она.

Отвечая на вопрос о методах борьбы с волнением, спортсменка пояснила, что специальных ритуалов у нее нет. Она подчеркнула, что проблема, когда результат на выступлении хуже, чем на тренировке, преследует ее всю карьеру и проявляется в том числе на телепроектах. Партнер Трусовой полностью поддержал ее оценку их совместной работы.

Ранее Трусова и Жвакин раскрыли детали своей подготовки на съемках шоу «Ледниковый период» и признались, что самые высокие требования на тренировках предъявляет именно актер. Несмотря на статус «королевы квадов» у фигуристки, роль главного перфекциониста в паре неожиданно досталась Жвакину.

Александра Трусова
фигуристки
выступления
Ледниковый период
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.