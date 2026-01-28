Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода» Трусова рассказала об успешном выступлении с Жвакиным на «Ледниковом периоде»

Фигуристка Александра Трусова в беседе с NEWS.ru заявила, что она в паре с актером Иваном Жвакиным успешно справилась с выступлением на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. По ее словам, несмотря на одну сложную поддержку с запинкой, остальные элементы были выполнены хорошо, а художественный образ отыгран.

Да, мы в целом все сделали. Одна поддержка была с запинкой, но это для нас была самая сложная поддержка, поэтому остальные мы вроде сделали хорошо. Образ отыграли, поэтому все хорошо, — пояснила она.

Отвечая на вопрос о методах борьбы с волнением, спортсменка пояснила, что специальных ритуалов у нее нет. Она подчеркнула, что проблема, когда результат на выступлении хуже, чем на тренировке, преследует ее всю карьеру и проявляется в том числе на телепроектах. Партнер Трусовой полностью поддержал ее оценку их совместной работы.

Ранее Трусова и Жвакин раскрыли детали своей подготовки на съемках шоу «Ледниковый период» и признались, что самые высокие требования на тренировках предъявляет именно актер. Несмотря на статус «королевы квадов» у фигуристки, роль главного перфекциониста в паре неожиданно досталась Жвакину.