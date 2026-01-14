Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:54

Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду

Звезда «Молодежки» Жвакин заявил, что ему интересно кататься с Трусовой

Читайте нас в Дзен

Звезда «Молодежки» Иван Жвакин заявил, что его опыт в фигурном катании пока минимален, и работа в паре с фигуристкой Александрой Трусовой на проекте «Ледниковый период» стала для него новым вызовом. В беседе с NEWS.ru на съемках передачи артист признался, что катается лишь месяц.

Я всего лишь месяц на этих коньках, первый раз на фигурных. Александра не парница, и вдобавок ей достался я такой уникальный. Я думаю, это интересно, как минимум, — сказал Жвакин.

Он также признался, что поначалу скептически относился к своим возможностям и заранее продумывал возможные трудности. Говоря о новом опыте актер отметил, что главным в своем участии в проекте считает получение удовольствия.

Главное, с кайфом, и чтобы было на нас приятно смотреть, — заключил Жевакин.

Трусова назвал «Молодежку» любимым сериалом. Именно это стало одним из ключевых факторов при принятии решения об участии в проекте, подчеркнула фигуристка.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу «Ледниковый период» выступят Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено.

Александра Трусова
фигуристы
актеры
Ледниковый период
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение, где продали шаурму с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Картаполов объяснил поставки НАТО в польский Жешув
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.