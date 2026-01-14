Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду

Звезда «Молодежки» Иван Жвакин заявил, что его опыт в фигурном катании пока минимален, и работа в паре с фигуристкой Александрой Трусовой на проекте «Ледниковый период» стала для него новым вызовом. В беседе с NEWS.ru на съемках передачи артист признался, что катается лишь месяц.

Я всего лишь месяц на этих коньках, первый раз на фигурных. Александра не парница, и вдобавок ей достался я такой уникальный. Я думаю, это интересно, как минимум, — сказал Жвакин.

Он также признался, что поначалу скептически относился к своим возможностям и заранее продумывал возможные трудности. Говоря о новом опыте актер отметил, что главным в своем участии в проекте считает получение удовольствия.

Главное, с кайфом, и чтобы было на нас приятно смотреть, — заключил Жевакин.

Трусова назвал «Молодежку» любимым сериалом. Именно это стало одним из ключевых факторов при принятии решения об участии в проекте, подчеркнула фигуристка.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу «Ледниковый период» выступят Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено.