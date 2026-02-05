Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026

6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В соревнованиях примут участие почти 3000 спортсменов из 95 стран мира. Самые экзотические участники Олимпиады-2026 — в материале NEWS.ru.

Горнолыжник из Африки

На зимних Олимпийских играх впервые будет представлено государство из Западной Африки — Бенин. 23-летний горнолыжник Натан Чибозо не смог выступить за родное Того, потому что в стране нет соответствующей структуры для участия в международных стартах. Спортсмен решил перебраться в соседний Бенин. Чибозо учился на горнолыжного инструктора во Франции.

Однако Того по непонятной причине решило удерживать своего атлета. В дело вмешалась Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая одобрила переход Чибозо в июне 2025 года. Теперь на зимней Олимпиаде появится 130-я по счету страна.

Выжившая в ДТП лыжница из Бразилии

50-летняя лыжница, биатлонистка и велосипедистка из Бразилии Жакелин Моурау в своих социальных сетях рассказала, что не смогла попасть на свою девятую Олимпиаду «из-за внутренних бразильских критериев». В трогательном посте она говорила, что хотела продолжать показывать женщинам, что все возможно в любом возрасте, поблагодарила всех и объявила о завершении карьеры. Моурау участвовала в трех летних и пяти зимних Олимпиадах, причем в Сочи-2014 она выступала еще и в биатлоне. В 45 лет Жакелин выиграла бронзу Панамериканских игр в маунтинбайке. Спортсменка несла флаг Бразилии на закрытии ОИ-2010, а также на открытии Игр 2014 и 2022 годов.

На Олимпиаде страну представит Бруну Моура, у которой тоже непростая судьба. Перед Олимпиадой-2022 она выжила в автокатастрофе в Альпах. Спортсменка направлялась на самолет, который должен был доставить ее в Пекин.

Семья горнолыжников из Мексики

Впервые на зимней Олимпиаде одновременно примут участие мать и сын. В составе сборной Мексики выступит 46-летняя горнолыжница Сара Шлепер, для которой эти Игры станут седьмыми. Вместе со спортсменкой в Милан поедет ее 17-летний сын Лассе Гасиола. Семейный дуэт выйдет на старт супергиганта и гигантского слалома.

Роланд Фишналлер Фото: IMAGO/TOMASZ MARKOWSKI/Global Look Press

Сноубордисты-ветераны

Считается, что сноуборд — молодежный вид спорта, но не в этом случае. В мужской части соревнований седьмую попытку завоевать медаль Олимпиады предпримет 45-летний итальянец Роланд Фишналлер. Его карьера началась в 1997 году. В активе Фишналлера шесть наград чемпионатов мира, но до олимпийской медали спортсмену добраться не удалось. У Роланда есть уникальный шанс: в 2025 году он победил в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, а сейчас выступит на домашней Олимпиаде.

В июле австрийской сноубордистке Клаудии Риглер исполнится 53 года. Сейчас она катается «для души», а в 2015-м выиграла чемпионат мира. На последнюю Олимпиаду Риглер не поехала по собственной воле — отказалась вакцинироваться от коронавируса. Сейчас она идет 15-й в общем зачете Кубка мира и готовится выступить на своих пятых Играх.

Бобслеистка с OnlyFans

По данным немецкой газеты Bild, олимпийская чемпионка по бобслею из Германии Лиза Буквиц создала аккаунт на платформе OnlyFans с целью собрать средства для участия в Играх в Италии.

«Для меня это реальная возможность показать людям, что значит выступать на самом высоком уровне в этом виде спорта и показать что-то, кроме самих соревнований. Эта платформа позволяет мне общаться с моими поклонниками на личном уровне и разговаривать с людьми, которые искренне интересуются спортом и моим путем в нем», — сказала Буквиц.

Лиза Буквиц Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look Press

В 2022 году девушка снялась для немецкого издания журнала Playboy. К платформе OnlyFans она присоединилась в 2024-м. При этом спортсменка совмещает тренировки по бобслею с военной службой в бундесвере.

Буквиц завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2018 года в Пекине в соревнованиях двоек вместе с Мариамой Яманкой. Также в ее активе — золото чемпионата мира 2024 года и множество побед на этапах Кубка мира. Все последующие годы Буквиц оставалась в числе лучших бобслеисток мира, совмещая выступления в двойках и монобобе. На Олимпиаде-2026 немецкая спортсменка будет претендовать на медали в обеих дисциплинах. В них она попадала на пьедестал в текущем розыгрыше Кубка мира.

Немка далеко не первая спортсменка, у которой есть аккаунт на OnlyFans. Активную деятельность на платформе ведут экс-футболистка английского «Чарльтона» Маделен Райт, бывшая звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант, американская гимнастка Эрика Фонтейн, австралийская баскетболистка Лиз Кэмбидж и выступающая за Кипр россиянка Елена Куличенко.

