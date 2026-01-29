Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры — 2026. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов. Все они не имеют права использовать национальную символику. Кроме того, для российских атлетов предусмотрены специальный флаг бирюзового цвета с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты. — NEWS.ru) и отдельная музыкальная заставка в качестве гимна.

В соревнованиях по фигурному катанию примут участие Аделия Петросян и Петр Гуменник. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. Ксения Коржова и Анастасия Семенова примут участие в соревнованиях по конькобежному спорту.

На Олимпиаде-2026 впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. На Игры отобрался 24-кратный чемпион России Никита Филиппов. В санном спорте выступят Павел Репилов и Дарья Олесик. Также российские болельщики будут поддерживать горнолыжников Семена Ефимова и Юлия Плешкову.

Лучшие фото участников Олимпиады-2026 — в галерее NEWS.ru.