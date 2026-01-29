Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:05

Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры — 2026. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов. Все они не имеют права использовать национальную символику. Кроме того, для российских атлетов предусмотрены специальный флаг бирюзового цвета с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты. — NEWS.ru) и отдельная музыкальная заставка в качестве гимна.

В соревнованиях по фигурному катанию примут участие Аделия Петросян и Петр Гуменник. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. Ксения Коржова и Анастасия Семенова примут участие в соревнованиях по конькобежному спорту.

На Олимпиаде-2026 впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. На Игры отобрался 24-кратный чемпион России Никита Филиппов. В санном спорте выступят Павел Репилов и Дарья Олесик. Также российские болельщики будут поддерживать горнолыжников Семена Ефимова и Юлия Плешкову.

Лучшие фото участников Олимпиады-2026 — в галерее NEWS.ru.

Никита Филиппов
Никита Филиппов
Фото: Андрей Варенков/РИА Новости
Петр Гуменник
Петр Гуменник
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Аделия Петросян
Аделия Петросян
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Иван Посашков
Иван Посашков
Фото: РИА Новости/ Федерация конькобежного спорта России
Алена Крылова
Алена Крылова
Фото: РИА Новости/ Федерация конькобежного спорта России
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Чемпионат России по конькобежному спорту. День третий. Ксения Коржова
Чемпионат России по конькобежному спорту. День третий. Ксения Коржова
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Анастасия Семенова
Анастасия Семенова
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Павел Репилов
Павел Репилов
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Дарья Олесик
Дарья Олесик
Фото: IMAGO/kristen-images.com/Micha/Global Look Press
Семен Ефимов
Семен Ефимов
Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press
Юлия Плешкова
Юлия Плешкова
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
Олимпиада
спортсмены
Россия
спорт
