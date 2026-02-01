«Отдали все сердце этой классной победе»: ЦСКА стал лидером Единой лиги ВТБ

1 февраля состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во Дворце спорта «Мегаспорт» встречались два лидера турнирной таблицы — московский ЦСКА принимал казанский УНИКС. Как завершилась встреча, история противостояния этих команд, что говорили тренеры после матча — в материале NEWS.ru.

История противостояния ЦСКА и УНИКСа

Сражения ЦСКА и УНИКСа являются самыми принципиальными в лиге. Это единственные коллективы, которые принимали участие в Единой лиге ВТБ с самого ее основания и встретились в дебютном для турнира финале в сезоне-2009/10 — тогда армейцы были сильнее со счетом 66:55. За всю историю команды встречались 126 раз. Большой перевес в личных противостояниях не должен удивлять: 97-29 в пользу армейцев, а в Единой лиге ВТБ — 38-14. На протяжении долгого времени ЦСКА является самой сильной командой в российском баскетболе, но в последние годы ближайшие соперники предпринимают серьезные попытки это изменить.

В прошлом сезоне казанцам удалось выиграть всего одну встречу из восьми — последнюю в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились на стадии 1/2 финала, и серия впервые завершилась всухую: ЦСКА одержал победу со счетом 4-0. К этому матчу коллективы подошли с заделом перед конкурентами. По показателю «победы — поражения» армейцы имели 22-2, а УНИКС — 21-2, а ближайшие преследователи в лице «Локо-Кубань» и «Зенита» проиграли по девять игр. По личным встречам было равенство: в октябрьском матче в Москве ЦСКА взял верх — 86:75, а в Казани сильнее был УНИКС — 76:75.

Как завершилась встреча ЦСКА — УНИКС

В этом сезоне УНИКС действительно показывает, что готов побороться за трофей. Коллектив Велимира Перасовича сумел набрать за первую половину 50 очков и на большой перерыв уйти с преимуществом «+13». На старте третьего отрезка оно доходило до «+17», но результативная игра лидера армейцев Мело Тримбла позволила остаться в матче. Перед последней четвертью ЦСКА проигрывал всего лишь пять очков — 65:70. В четвертой четверти красно-синие включили «режим плей-офф»: первые очки казанская команда набрала лишь спустя три с половиной минуты, а всего — 10. Армейцы забросили 19, но этого хватило для итоговой победы — 84:80. По итогам матча Тримбл, которого признали лучшим игроком января в Единой лиге ВТБ, набрал 34 очка.

Эта победа позволила ЦСКА вновь единолично возглавить таблицу: теперь у армейцев 23-2, а у УНИКСа — 21-3. Следующая битва этих команд состоится 15 марта в казанском «Баскет-холле».

Что говорили тренеры после игры ЦСКА — УНИКС

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович выразил мнение, что команда не смогла победить потому, что не ответила на жесткую игру соперника. Целых четыре игрока казанцев покинули площадку из-за перебора фолов, подчеркнул он.

«Мы хорошо играли на протяжении первой половины, здорово начали третью четверть. В этот момент стало понятно, что ЦСКА значительно повысил уровень жесткости, действовал на грани фола. Мы не смогли этому ответить. Считаю, что причина победы ЦСКА в этом», — сказал Перасович.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил, что команда начала игру очень плохо, не выполняла план и позволила УНИКСу войти в зону комфорта. Он похвалил своих баскетболистов за правильный настрой и психологический подход после большого перерыва.

«В таких случаях УНИКС сразу заставляет заплатить за расслабленность. В раздевалке говорили о том, что те трудности, которые у нас возникли, дают нам возможность проявить характер. Подняли уровень жесткости, причем применяли ее с умом. Команда лучше выполняла те инструкции, которые давал тренер, и отдала все сердце этой классной победе», — признался Пистиолис.

