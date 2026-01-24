«Трудные времена помогают выявить сильных»: ЦСКА снова обыграл «Зенит»

24 января состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во дворце спорта «Мегаспорт» московский ЦСКА принимал петербургский «Зенит». Как завершилась встреча, какие проблемы испытывают сине-бело-голубые, что сказали тренеры после поединка — в материале NEWS.ru.

История противостояния ЦСКА и «Зенита»

«Зенит» лучше всех выступает в играх против ЦСКА. В прошлом регулярном чемпионате из четырех матчей петербуржцы выиграли три, однако в финальной серии уступили со счетом 2:4. За всю историю Единой лиги ВТБ ЦСКА не становился чемпионом всего три раза (сейчас идет 16-й сезон). Один раз армейцы проиграли «Локомотиву-Кубани» на стадии 1/2 финала. В драматичном финале сезона-2021/22 «Зенит» смог отыграться с 1:3 в серии, безнадежно проигрывая в некоторых матчах, и забрать трофей.

В сентябре 2025 года ЦСКА обыграл петербуржцев в финале Суперкубка в Белграде — 96:79. В октябре в матче регулярного чемпионата дальний бросок Антона Астапковича на последней секунде принес армейцам победу со счетом 85:84, а в ноябре красно-синие проиграли стартовый отрезок с разницей «-14», но потихоньку сокращали отставание, и финальная сирена зафиксировала счет 93:88 в их пользу.

Какие проблемы испытывает «Зенит»

Если во время прошлого визита в столицу «Зенит» перестраивал заднюю линию, то сейчас в команде другая чехарда — тренерская. 20 января сине-бело-голубые объявили об отставке Александра Секулича из-за неудовлетворительных результатов — петербургский коллектив занимает лишь пятое место в текущем регулярном чемпионате. Помимо регулярно находящихся высоко ЦСКА, УНИКСа и «Локо-Кубани», впереди «Зенита» оказалась и пермская ПАРМА. В семи матчах с топ-4 петербуржцы потерпели шесть поражений.

Также по информации инсайдеров, Секулич «потерял раздевалку» — сообщается, что атмосфера в ней оставляла желать лучшего. Недавно ушедший из клуба разыгрывающий Ненад Димитриевич сразу же после подписания контракта с немецкой «Баварией» комплиментарно высказался о новом тренере, а еще находясь в «Зените» рассказывал, что показывал лучший баскетбол в УНИКСе при Велимире Перасовиче. Несмотря на работу с Лукой Дончичем в сборной Словении, со звездными игроками петербургской команды Секулич не смог установить контакт.

В предыдущей игре с МБА-МАИ обязанности главного тренера исполнял Максим Учайкин, а вчера было объявлено о подписании контракта с экс-специалистом екатеринбургского «Уралмаша» Ростиславом Вергуном. Он тоже не будет главным — он займет позицию ассистента в штабе нового постоянного тренера.

Как завершилась встреча ЦСКА — «Зенит»

Встреча стала практически зеркалом ноябрьской игры. Первую четверть ЦСКА выиграл со счетом 34:26, а к середине второй армейцы вели «+18». Но «Зенит» нашел в себе силы остаться в матче: к большому перерыву они вернули отставание в десять очков, после третьего отрезка было всего «-5». В конце четвертой четверти команды и вовсе были на расстоянии одного владения, но в нужные моменты Андрей Воронцевич и Лука Шаманич не смогли сделать точную трехочковую попытку. Итоговый счет — 93:90 в пользу ЦСКА. В таблице снова двоевластие: армейцы догнали УНИКС и теперь оба коллектива имеют 21 победу и 2 поражения. «Зенит» остался пятым — 14:9.

Что сказали тренеры после игры ЦСКА — «Зенит»

По словам главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса, его беспокоит, что вторую игру подряд команда «выключается» при преимуществе. Он отметил необходимость разобраться в происходящем.

«Мы в перерыве говорили, что не можем набрать 120 очков в этом матче и выиграть таким образом. Прежде всего необходимо улучшить нашу игру в защите. Надеюсь, что мы исправимся и сделаем выводы к следующему матчу. В какой-то момент можем дорого за такое заплатить», — сказал Пистиолис.

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун назвал причиной поражения слабую защиту в первой половине встречи. Он похвалил команду за то, что не перестали бороться.

«60 очков — это слишком много. Нам не хватает определенности. Очевидно, что команда переживает изменения по ходу сезона и это сказывается на качестве игры. Трудные времена всегда помогают выявить сильных людей. Команда должна обрести тех, на кого руководство будет полагаться, и подвести коллектив к плей-офф в оптимальном состоянии. Сейчас самое время перегруппироваться и начать движение вперед», — сказал Вергун.

