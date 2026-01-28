Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:46

Радоньич стал главным тренером баскетбольного клуба «Зенит»

«Зенит» сообщил о назначении Радоньича главным тренером баскетбольного клуба

Деян Радоньич Деян Радоньич Фото: Fabrizio Carabelli/IPA Sport/Keystone Press Agency/Global Look Press
Наставник Деян Радоньич стал главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщили в пресс-службе клуба. Контракт по схеме «1+1» рассчитан до конца сезона-2026/27.

Сине-бело-голубые рады приветствовать Деяна Радоньича в Санкт-Петербурге и желают ему больших побед вместе с «Зенитом»!отметили в клубе.

Ранее состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во дворце спорта «Мегаспорт» московский ЦСКА принял петербургский «Зенит». Первую четверть ЦСКА выиграл со счетом 34:26, а к середине второй армейцы опередили соперника на 18 очков. К большому перерыву «Зенит» сократил разрыв до 10 очков, а после третьего отрезка — до пяти. Итоговый счет — 93:90 в пользу ЦСКА.

До этого российский центровой Владислав Голдин провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Майами Хит». Спортсмен провел на площадке 55 секунд и отметился одной результативной передачей. Однако «Майами» все равно уступил «Бостон Селтикс» со счетом 116:129. Отмечалось, что Голдин стал вторым россиянином после защитника Егора Демина, сыгравшим в НБА в этом сезоне.

