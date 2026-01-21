Поругались из-за женщины: почему сын Бекхэма открестился от звездного отца

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин рассказал о конфликте с родителями. Молодой человек заявил, что звездные мама и папа лишь создавали образ счастливой семьи. Из-за чего на самом деле поругалась семья Бекхэм — в материале NEWS.ru.

Чем известен старший сын Бекхэма

Бруклин родился 4 марта 1999 года. Сначала он пошел по стопам отца и занимался футболом — играл в академии лондонского «Арсенала».

В 2014 году старший сын Бекхэма начал заниматься модельным бизнесом. Бруклин был амбассадором бренда Huawei, участвовал в нескольких рекламных кампаниях. В 2017 году он стал фотографом, учился в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке.

Позднее Бруклин увлекся кулинарией. В 2021 году сын Бекхэма собирался стать профессиональным шеф-поваром. Его онлайн-сериал «Готовим с Бруклином» подвергся критике, когда выяснилось, что стоимость каждого эпизода составляла $100 тыс. Пользователи соцсетей также упрекали молодого человека за отсутствие профессионального опыта.

Почему Виктория Бекхэм поругалась с женой сына

В 2020 году Бруклин начал встречаться с американской актрисой Николой Пельтц. Она дочь промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Пара поженилась 9 апреля 2022 года во Флориде. Бруклин взял себе фамилию жены — теперь он Пельтц-Бекхэм.

Между Викторией и Николой сразу же возникли разногласия. По данным британских таблоидов, поводом для конфликта мог стать даже выбор свадебного платья. Поклонники семьи Бекхэм были уверены, что на торжестве Пельтц появится в наряде от Виктории, но девушка сделала свой выбор. Это породило слухи, что свекровь и невестка не ладят, хотя изначально Бекхэмы одобрили выбор сына.

Миа Реган, Ромео, Круз, Харпер, Дэвид и Виктория Бекхэм, Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press

В 2022 году Пельтц рассказывала, что ее муж зависим от мнения мамы и якобы Бруклин звонит Виктории по любому вопросу. В ситуацию вмешался Бекхэм и провел с сыном «воспитательную беседу». Позднее журнал Tatler поместил на обложку фотографию Николы с подписью «Новая миссис Бекхэм». По слухам, Викторию это обидело.

В январе 2025 года Пельтц не позвала родителей Бруклина на день рождения и не ответила на их поздравление в соцсетях. В апреле 2025-го сын вместе с женой не появились ни на одном из торжеств в честь дня рождения Виктории и 50-летия Дэвида. Также он не поздравил отца с чемпионством «Интер Майами» в MLS и посвящением в рыцари.

Когда сын Бекхэма полностью отдалился от родителей

В декабре 2025-го британские таблоиды сообщили, что Дэвид и Виктория отписались от сына в соцсетях. Младший сын Бекхэмов Круз опроверг эту информацию.

«Мама и папа никогда бы не отписались от сына… Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными, как и я», — заявил Круз.

По информации Daily Mail, Дэвид и Виктория опечалены разрывом с сыном, но всегда готовы быть рядом. Отец и брат Бруклина предпринимали публичные шаги для примирения. Оба поделились в соцсетях старыми фотографиями с Бекхэмом-младшим. Виктория опубликовала фото из дома родителей, где они разложили 12 рождественских носков в ряд на камине, по одному для каждого внука. Семья Бекхэм встретила Рождество без старшего сына и его жены.

По информации The Sun, в начале января Бруклин направил своим родителям юридическое уведомление, в котором говорится, что Дэвид и Виктория могут связываться с ним только через адвокатов. Звездный наследник решился на эти меры после публикаций в СМИ, где утверждалось, что он полностью находится под влиянием своей жены.

Что сын Бекхэма сказал о своих родителях

20 января Бруклин рассказал о конфликте с семьей в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он обвинил родителей в чрезмерном контроле. По его словам, Дэвид и Виктория лишь создавали образ счастливой семьи.

«Я молчал годами и всячески старался сохранить эти дела в тайне. К сожалению, моя семья и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне иного выбора, кроме как говорить за себя и рассказывать правду лишь о некоторых из опубликованных лживых историях. Я не хочу мириться со своей семьей. Меня не контролируют, я впервые в жизни отстаиваю свои права. Всю свою жизнь мои родители контролировали информацию, касающуюся нашей семьи. Недавно я своими глазами увидел, на что они готовы пойти, чтобы распространять бесчисленные лживые истории в СМИ, в основном за счет невинных людей, чтобы сохранить свой собственный имидж. Но я верю, что правда всегда всплывает наружу», — написал Бруклин.

Молодой человек заявил, что Дэвид и Виктория еще до свадьбы пытались разрушить его отношения с Николой. По словам Бекхэма-младшего, это происходит по сей день.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Моя мама в последний момент отменила пошив платья для Николы, несмотря на то, как сильно она хотела надеть ее платье, и ей пришлось срочно искать новое. За несколько недель до нашей свадьбы родители неоднократно давили на меня, чтобы я отказался от прав на свое имя, что затронуло бы меня, мою жену и наших будущих детей. Они настаивали на том, чтобы я подписал соглашение до даты свадьбы», — добавил Бруклин.

Молодой человек заявил, что родственники, а именно родители и братья, заблокировали его в соцсетях. Бруклин отметил, что подвергался давлению с их стороны.

«Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько неловко и униженно. Мы хотели обновить наши свадебные клятвы, чтобы создать новые воспоминания о дне нашей свадьбы, которые будут приносить нам радость и счастье, а не тревогу и смущение. Супруга постоянно подвергалась неуважительному отношению со стороны моей семьи, несмотря на все наши попытки сплотиться. Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого, явно с целью вызвать у нас обоих дискомфорт», — написал он.

Бруклин сообщил, что вместе с супругой ездил в Лондон на день рождения отца, но, по его словам, целую неделю они ждали в номере отеля, пытаясь спланировать время с родителями.

«Он отвергал все наши попытки, за исключением его большой вечеринки по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился со мной увидеться, это было при условии, что Николу не пригласят. Это было как пощечина. Позже, когда моя семья приехала в Лос‑Анджелес, они вообще отказались со мной видеться. В детстве меня постоянно мучила тревога. Впервые в жизни, после того как я отдалился от семьи, эта тревога исчезла», — написал Бруклин в конце поста.

Сейчас Дэвид находится на экономическом форуме в Давосе. Он игнорировал вопросы журналистов о Бруклине, но, говоря на другую тему, произнес: «Вы должны позволять своим детям ошибаться».

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале осудила Бруклина за публичные обвинения в адрес родителей.

«Сын Бекхэмов — принц Гарри номер два. Опять удар ниже пояса по семье, и снова публичный. Сор из избы и такие громкие слова», — написала Рудковская.

