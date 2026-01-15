Заставил США рыдать: Наумов посвятил отбор на ОИ погибшим родителям

Американский фигурист с русскими корнями Максим Наумов завоевал путевку на Олимпиаду 2026 года в Италии. Почти год назад его родители Вадим Наумов и Евгения Шишкова разбились в авиакатастрофе. Спортсмен почтил их память на чемпионате США. Что известно о фигуристе, при каких обстоятельствах погибла его семья — в материале NEWS.ru.

Как фигурист Наумов почтил память погибших родителей на чемпионате США

На чемпионате США 2026 года Наумов впервые в карьере попал в призы. Во время ожидания оценок в зоне «кисс энд край» он держал в руках фотографию погибших родителей и едва сдерживал слезы. Во время предыдущих соревнований спортсмен стабильно занимал четвертую строчку (2023, 2024, 2025), а на этом первенстве занял третье место. На пресс-конференции Наумов упомянул родителей.

«Всю мою жизнь мы часто обсуждали это. Говорили о том, как много это значит для нас и насколько Олимпиада важна для нашей семьи. Я сразу же вспомнил о родителях. Очень хотел бы, чтобы они были здесь и мы пережили все это вместе. Но я ощущаю их присутствие, они со мной», — сказал Наумов.

Продюсер Яна Рудковская была восхищена словами фигуриста.

«Максим Наумов прошел на Олимпиаду с фотографией погибших родителей в руках. <...> Это произошло спустя год после гибели его родителей — российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Вместе с Наумовым на Олимпиаду от США поедут занявшие первое и второе места Илья Малинин, а также Эндрю Торгашев. Все трое родились в семьях российских спортсменов, переехавших в Америку.

«Я рада, что чемпионат США получился русским. В парах выиграли наши ребята, в одиночном катании три русских парня заняли весь пьедестал. Это говорит о том, что наши профессионалы-тренеры нужны везде», — заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил NEWS.ru, что Наумову будет тяжело завоевать медаль на Играх в Италии.

«Если судить по результатам прошлого и этого сезонов, вряд ли мы его увидим на пьедестале. Наумову будет сложно. Но если он откатает чисто, а другие не справятся с нервами, почему нет? Он сильный спортсмен, как и вся сборная США. Наумов как представитель американской сборной может получить определенные бонусы и баллы от судей и зрителей. Я пока не ожидаю, что он окажется на пьедестале, но все может быть», — заявил Энберт.

Что известно об американском фигуристе Наумове

Наумов родился 1 августа 2001 года в Коннектикуте. Спортсмен выступает в одиночном катании. На данный момент он занимает 84-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На юниорском уровне Наумов становился бронзовым призером чемпионата США (2018) и победителем турнира (2020).

Спортсмена тренировали его родители, выступавшие за СССР и Россию. В 1994 году в Японии Шишкова и Наумов стали чемпионами мира в парном катании.

Что говорили родители о фигуристе Наумове

В 2020 году в интервью изданию «Большой спорт» Вадим Наумов рассказал, что у его сына есть задатки тренера, так как он активно подсказывает юным фигуристам.

«На нашем катке Максим уже начал тренировать. В США это можно делать с 18 лет. К нашему удивлению, у сына очень хорошо получается работать с маленькими детишками, и им тоже нравится. Приходится даже кому-то отказывать из-за собственного плотного графика», — сказал Наумов.

Максим Наумов Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Шишкова отмечала, что юные фигуристы тянутся к Максиму, поскольку он все тщательно объясняет.

«По результатам школьных тестов сын получил грант на обучение в одном из престижных колледжей Бостона, позволяющий покрыть 75% платы за обучение. Но он решил взять паузу на год и сосредоточиться на фигурном катании», — сказала Шишкова.

Экс-чемпионка мира подчеркнула, что после рождения Максима супруги придерживались правила: дома следует говорить только по-русски.

«До шести лет, когда Максим пошел в школу, он говорил, читал и писал только по-русски. Мы переживали за английский, но через полгода проблем с общением уже не было», — говорила Шишкова.

Что известно о гибели родителей американского фигуриста Наумова

В ночь на 30 января 2025 года пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. Трагедия произошла в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана. На борту лайнера находились 60 пассажиров. Среди них были Шишкова и Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и экс-фигурист Александр Кирсанов.

«Не знаю, что говорить. Это кошмар. Молодые, талантливые, замечательные ребята, настоящие друзья», — заявила NEWS.ru бывший тренер Наумова и Шишковой Людмила Великова.

Специалист по фигурному катанию Александр Зайцев в беседе с NEWS.ru назвал Наумова и Шишкову не только отличными спортсменами, но и хорошими ребятами. Тренер рассказал, что они давно работали в США.

«Это очень большое горе, потому что ребята очень хорошие и были хорошими спортсменами. Они тренировались у [Людмилы] Великовой в Санкт-Петербурге, а потом работали в Америке. Очень жаль», — заявил Зайцев.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала NEWS.ru, что сталкивалась с Наумовым и Шишковой на показательных выступлениях. Фигуристка назвала кошмаром новость о гибели спортсменов.

Парное катание чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

«Они несколько другого возраста. Господи, какой кошмар. Вы знаете, мне сложно что-то сказать. Я знаю, что они были замечательными спортсменами. Были, потому что закончили карьеру. Они много лет живут и тренируют в Америке», — заявила Бестемьянова.

По ее словам, сейчас все с удовольствием следят за успехами их сына.

