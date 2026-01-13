Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:25

«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ

Отобравшийся на ОИ Наумов ждал вердикта судей с фото погибших родителей в руках

Максим Наумов Максим Наумов Фото: IMAGO/BOUE SEBASTIEN/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский фигурист Максим Наумов, отобравшийся на зимние Олимпийские игры 2026 года, в решающий момент ожидания оценок держал в руках фотографию своих родителей — российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, обратила внимание продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале. Она напомнила, что спортсмен завоевал олимпийскую лицензию спустя год после их трагической гибели.

Максим Наумов прошел на Олимпиаду с фотографией погибших родителей в руках. <...> Это произошло спустя год после гибели его родителей — российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, — написала она.

Долгожданный успех стал для Наумова лучшим результатом в карьере после трех лет неудач на олимпийских отборах, подчеркнула Рудковская. Она напомнила, что Олимпиада 2026 года стартует 6 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Продюсер добавила, что очень ждет выступления Наумова и будет «болеть за наших ребят, которые наконец-то доедут до своей заветной мечты».

На чемпионате США по фигурному катанию, прошедшем с 4 по 11 января 2026 года в Сент-Луисе, определились участники будущей Олимпиады. Одним из них стал 24-летний Максим Наумов, занявший третье место в соревнованиях одиночников.

В конце января 2025 года вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне рухнул самолет Bombardier CRJ700. Он столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Лайнер вылетел из города Уичито в штате Канзас. Погибли 78 человек, в том числе российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. В 1994 году россияне стали победителями чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар. Потом они жили в США, работали тренерами и воспитывали сына Максима.

фигурное катание
спортсмены
Яна Рудковская
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке
«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.