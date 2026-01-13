«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ Отобравшийся на ОИ Наумов ждал вердикта судей с фото погибших родителей в руках

Американский фигурист Максим Наумов, отобравшийся на зимние Олимпийские игры 2026 года, в решающий момент ожидания оценок держал в руках фотографию своих родителей — российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, обратила внимание продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале. Она напомнила, что спортсмен завоевал олимпийскую лицензию спустя год после их трагической гибели.

Максим Наумов прошел на Олимпиаду с фотографией погибших родителей в руках. <...> Это произошло спустя год после гибели его родителей — российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, — написала она.

Долгожданный успех стал для Наумова лучшим результатом в карьере после трех лет неудач на олимпийских отборах, подчеркнула Рудковская. Она напомнила, что Олимпиада 2026 года стартует 6 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Продюсер добавила, что очень ждет выступления Наумова и будет «болеть за наших ребят, которые наконец-то доедут до своей заветной мечты».

На чемпионате США по фигурному катанию, прошедшем с 4 по 11 января 2026 года в Сент-Луисе, определились участники будущей Олимпиады. Одним из них стал 24-летний Максим Наумов, занявший третье место в соревнованиях одиночников.

В конце января 2025 года вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне рухнул самолет Bombardier CRJ700. Он столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Лайнер вылетел из города Уичито в штате Канзас. Погибли 78 человек, в том числе российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. В 1994 году россияне стали победителями чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар. Потом они жили в США, работали тренерами и воспитывали сына Максима.