Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался продлевать контракт с клубом и перешел в ЦСКА. Полузащитник в течение всей карьеры выступал за железнодорожников. Почему Баринов не остался в родной команде, как поможет ЦСКА, сможет ли «Локомотив» заменить своего лидера — в материале NEWS.ru.

Почему полузащитник Баринов покинул «Локомотив»

Слухи об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА появились в начале декабря 2025 года. Полузащитник отказался продлевать контракт с железнодорожниками. Первое предложение Баринову было сделано еще при тогдашнем генеральном директоре «Локомотива» Владимире Леонченко. Оно предусматривало снижение зарплаты на 40%. Футболист и его агент Владимир Кузьмичев отказались подписывать соглашение.

«В определенный момент руководство клуба в лице Леонченко приняло решение о трансфере Дмитрия. При этом сам Баринов не рассматривал уход из „Локомотива“, для него это был дом, клуб, где он прошел путь от академии до капитана. Представьте его состояние: человек, преданный клубу, вдруг узнает, что его планируют продать. Это не просто спортивное решение — эмоциональный удар. Позже продажу отменили, пообещали, что ему предложат новый контракт, как минимум на тех же условиях, что и текущий. Но вместо этого поступило предложение с понижением зарплаты на 40%. Для любого профессионала, особенно такого уровня и с такой историей, это не просто цифра. Это сигнал: тебя не ценят так, как ты ожидал», — заявил «Матч ТВ» Кузьмичев.

По словам спортивного комментатора Константина Генича, в начале декабря Баринов принял решение о переходе в ЦСКА. Футболиста не устроило, что «Локомотив» затягивал с предложением о продлении контракта.

Новый гендиректор железнодорожников Борис Ротенберг предпринял попытку сохранить Баринова в команде. По словам спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова, капитану сделали предложение о новом четырехлетнем контракте, который «соответствовал его запросам».

«Сторона футболиста отклонила это предложение. В декабре ЦСКА сделал предложение о выкупе прав на игрока основного состава „Локомотива“, которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам», — заявил Ульянов.

12 января Баринов приехал на медобследование для прохождения сборов с красно-зелеными. В разговоре с журналистами он заявил, что, видимо, не заслужил новый контракт. Позднее Ульянов сообщил, что после прохождения Бариновым медосмотра «Локомотив» получил еще одно предложение от ЦСКА о выкупе прав на футболиста за €2 млн, которое значительно превышало изначальное (€500 тыс.). Железнодорожники возобновили переговоры.

Баринов отправился на медосмотр в ЦСКА и подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник будет получать в армейском клубе €1,6 млн в год без учета бонусов. По слухам, последний контракт Баринова с «Локомотивом» предполагал зарплату в €1,3 млн.

Сколько трофеев выиграл Баринов в составе «Локомотива»

Баринову 29 лет. Он начал заниматься футболом в огудневской физкультурно-спортивной школе «Селена». Затем Баринов выступал за щелковский «Спартак» и фрязинский «Олимп». Позднее футболист перешел в училище олимпийского резерва «Мастер-Сатурн» и играл за юношескую команду «Сатурн». В 2012 году он перебрался в академию «Локомотива».

С 2015-го полузащитник играл за главную команду железнодорожников. Он провел в составе «Локомотива» 274 встречи, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В 2018 году футболист стал чемпионом России. Кроме того, Баринов четыре раза завоевывал с «Локомотивом» Кубок страны (2015, 2017, 2019, 2021). С октября 2021 года он был капитаном красно-зеленых. В активе полузащитника 23 матча за сборную России.

Как в российском футболе оценили переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин

«В этом нет ничего неожиданного. Насколько это правильное решение, покажет вторая часть чемпионата. Футболист, как и все люди, имеет право выбирать команду и играть там, где считает нужным. На вопрос, кто должен стать новым капитаном „Локомотива“, могут ответить только в клубе», — сказал Семин NEWS.ru.

Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин

«Все закончилось по-футбольному. Игрок перешел, а клуб получил деньги. Сейчас у „Локомотива“ есть время, чтобы найти замену Баринову и побороться за высокие места. Дмитрий пройдет сборы с ЦСКА и адаптируется в новой команде. Баринов был ключевым игроком „Локомотива“ — это футболист высокого уровня. Он давал очень много движения и показывал на своем примере, как надо выкладываться на поле. „Локомотиву“ нужно найти такого же лидера. Решение о новом капитане должно быть принято на командном собрании. Футболисты проголосуют за того, кто достоин носить повязку», — заявил Булыкин NEWS.ru.

Актер театра и кино, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов

«Это промашки руководства. Я всегда буду стоять на стороне футболиста. Есть агенты, у которых могут быть невероятные запросы. Но момент с Бариновым был раньше. С ним долго не продлевали контракт. Баринов необходим „Локомотиву“. Команде не хватает „пастухов“ — должны быть взрослые игроки. Сожалею, что ушел [Антон] Миранчук. Такие футболисты нужны! Дмитрий с начала своей карьеры был в клубе и добросовестно работал. Если он останется до конца контракта, то будет так же добросовестно играть. Я верю в это.

«Баринов говорил мне: „Валерий Александрович, меня обидели“. Я надеялся на приход Ротенберга, однако видно, что все зашло далеко. Мне очень жаль, что произошла такая ситуация с Димой Бариновым. Буду болеть за „Локомотив“, а мои симпатии к Диме останутся», — заявил Баринов.

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Валерий Пономарев

«Хорошее приобретение. Надолго ли? У Баринова была серьезная травма — кресты. Конечно, он очень нужен ЦСКА. [Матвей] Кисляк еще молод и пока не ведет игру. [Иван] Обляков сдал после свадьбы. Баринов соображает в игре: правильно распределяет мячи, хорошо и вовремя отдает пас. Лусиано [Гонду] еще подписали — отличное приобретение. Окно пока хорошее, нам бы еще нападающего», — сказал Пономарев NEWS.ru.

Бывший тренер Баринова в юношеской команде «Мастер-Сатурн» Алексей Царев

«Я думаю, что у Баринова все получится в ЦСКА. У него есть характер. Для „Локомотива“ это большая потеря. Баринов столько лет отдал „Локомотиву“, он символ клуба. Когда я около полугода тренировал Баринова, он был очень интересным и нестандартным мальчиком. Нельзя сказать, что у него были сумасшедшие задатки. Наверное, его лидерские качества развивались со временем. Тогда в команде „Мастер-Сатурн“ был такой состав, что Дима не всегда попадал в основу. Это топовое училище, куда просто так не берут. Я рад, что у Дмитрия все сложилось», — заявил Царев NEWS.ru.

Экс-футболист ЦСКА, тренер Дмитрий Кузнецов

«Баринов поможет ЦСКА. Опытный игрок сборной, лидер „Локомотива“, который в центре поля может сыграть на любой позиции. Если бы Дмитрия беспокоили старые травмы, то ЦСКА бы не был заинтересован в его услугах. Мы все видим, как он играет в последнее время», — сказал Кузнецов NEWS.ru.

Как болельщики «Локомотива» отреагировали на уход Баринова

Многие болельщики «Локомотива» выразили недовольство в связи с уходом капитана из команды. Они вспомнили, что Баринов обещал не переходить в другую команду РФ.

«Не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из „Локомотива“, то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда», — сказал Баринов в интервью Sport24 летом 2024 года.

Тогда же полузащитник сообщил, что к нему проявляют интерес французский «Мец» и испанский «Алавес», но в итоге он остался в «Локомотиве».

«Ну что тут скажешь. Кто виноват в этом, не знаю, но жаль. Слова „не уйду в российский клуб“, конечно, были сказаны зря, но слово не Вара. Удачи, только удачи», — написал один из болельщиков в соцсетях.

«Иуда. Променял клуб на деньги», — заявил другой фанат.

«И кто теперь будет капитаном вместо этого предателя?» — написал третий фанат.

«Да, Дима, вот уж от кого, но от тебя точно такого не ожидал. Крыса ты, оказывается», — возмутился еще один болельщик «Локомотива».

Некоторые фанаты поблагодарили Баринова за выступления в составе «Локомотива».

«Дима, спасибо тебе большое за эти прекрасные годы, проведенные в клубе. Ситуация, конечно, очень неприятная, не знаешь, кому верить», — заявил поклонник железнодорожников.

«Хороший футболист оставил свой вклад, 100% помог команде! Каждый человек ищет, где ему лучше вне зависимости от обстоятельств! В добрый путь!» — написал другой болельщик.

«Чемпионство брал и Кубок не один раз. Нынешним это долго не грозит. Удачи тебе, Бара! Вовремя ушел», — отметил еще один фанат.

