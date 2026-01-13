Ветеран ЦСКА назвал сильные стороны футболиста Баринова

Приобретение полузащитника Дмитрия Баринова поможет ЦСКА, заявил NEWS.ru ветеран армейцев Владимир Пономарев. Он напомнил о том, что у футболиста была серьезная травма, которая может помешать ему в дальнейшем.

Хорошее приобретение. Надолго ли? У Баринова была серьезная травма — кресты. А так, конечно, он ЦСКА очень нужен. [Матвей] Кисляк еще молод и пока не ведет игру. [Иван] Обляков тоже что-то сдал после свадьбы. А Баринов соображает в игре: правильно распределяет мячи, хорошо и вовремя отдает. Лусиано [Гонду] еще подписали, отличное приобретение. Окно пока хорошее, нам бы еще нападающего, — заявил Пономарев.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона 2028/2029. Баринов уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России.