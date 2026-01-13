«Локомотив» договорился о переходе Баринова в ЦСКА

Футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА договорились о переходе футболиста, полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова к армейцам, написал в Telegram-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. По его словам, сейчас спортсмен проходит медицинский осмотр.

Клубы достигли принципиальной договоренности. Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА, — говорится в сообщении.

Ранее представители московского ЦСКА объявили, что Алексей Березуцкий покидает тренерский штаб клуба по семейным обстоятельствам. Одновременно с этим армейцы представили двух новых специалистов. В клуб пришли два эксперта из Италии: Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

До этого появилась информация, что нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.