Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА

Представители московского ЦСКА объявили, что Алексей Березуцкий покидает тренерский штаб клуба по семейным обстоятельствам. Одновременно с этим армейцы представили двух новых специалистов.

Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ЦСКА, — говорится в публикации.

В клуб пришли два эксперта из Италии: Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Они присоединятся к команде уже на ближайшем сборе в Абу-Даби. Фаваретто возьмет на себя ответственность за стандартные положения, а Багаттини займет должность тренера по физической подготовке.

Ранее стало известно, что нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.

Кроме того, сообщалось, что 26-летний защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же спортсмен выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.