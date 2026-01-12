Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 21:28

Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА

Алексей Березуцкий уходит из тренерского штаба ЦСКА по семейным обстоятельствам

Главный тренер ФК ЦСКА Алексей Березуцкий Главный тренер ФК ЦСКА Алексей Березуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представители московского ЦСКА объявили, что Алексей Березуцкий покидает тренерский штаб клуба по семейным обстоятельствам. Одновременно с этим армейцы представили двух новых специалистов.

Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ЦСКА,говорится в публикации.

В клуб пришли два эксперта из Италии: Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Они присоединятся к команде уже на ближайшем сборе в Абу-Даби. Фаваретто возьмет на себя ответственность за стандартные положения, а Багаттини займет должность тренера по физической подготовке.

Ранее стало известно, что нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.

Кроме того, сообщалось, что 26-летний защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же спортсмен выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

ЦСКА
футбол
отставки
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таджикистане погиб чемпион мира по ММА
«Локальный конфликт»: сын Кадырова об инциденте на первенстве СКФО
Пассажир Cathay Pacific отправился в тюрьму за тайную съемку стюардесс
В Европе высмеяли ответ МИД Франции на пост Медведева
В МИД Ирана назвали виновников отключения интернета в стране
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА
«Наш подход»: в Индии объяснили принципы покупки оружия
МОК пригласил на ОИ-2026 еще двух россиян
Российский посол ответил фон дер Ляйен вопросом Сталина
«Проникли в ряды протестующих»: в МИД Ирана раскрыли детали столкновений
Юноша вместе с друзьями изнасиловал 14-летнюю возлюбленную
Команда «КамАЗ-мастер» отказалась от участия в «Дакаре» из-за России
Терпение Лурье лопнуло: теперь Долиной займутся судебные приставы
Стало известно, какое оружие использовали мятежники в Иране
Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово
Названо количество погибших при беспорядках в Иране
В Белоруссии сообщили о росте активности разведки НАТО
Власти прокомментировали всплеск лихорадки денге на Шри-Ланке
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.