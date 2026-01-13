«Нужно найти такого же лидера»: Булыкин об уходе Баринова из «Локомотива» Булыкин: «Локомотиву» необходимо найти лидера после ухода Баринова в ЦСКА

«Локомотиву» необходимо найти такого же лидера команды, как Дмитрий Баринов, который перешел в ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-футболист железнодорожников и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, своим примером Баринов показывал партнерам по команде, как нужно выкладываться на поле. Булыкин считает, что у «Локомотива» есть время, чтобы найти замену своему капитану.

Все закончилось по-футбольному. Игрок перешел, клуб получил деньги. Сейчас у «Локомотива» есть время, чтобы найти замену Баринову и побороться за высокие места. У Дмитрия есть время пройти сборы с ЦСКА и адаптироваться в новой команде. Конечно, Баринов был ключевым игроком «Локомотива», он футболист высокого уровня. Он очень много давал движения и своим примером показывал, как надо выкладываться на поле. «Локомотиву» нужно найти такого же лидера команды, — сказал Булыкин.

Также он ответил на вопрос, кто должен стать новым капитаном «Локомотива». По его словам, это должно решаться на командном собрании. Футболисты должны проголосовать за того, кто достоин носить капитанскую повязку.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона-2028/29. Баринов уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России.