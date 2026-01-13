Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:02

«Нужно найти такого же лидера»: Булыкин об уходе Баринова из «Локомотива»

Булыкин: «Локомотиву» необходимо найти лидера после ухода Баринова в ЦСКА

Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Локомотиву» необходимо найти такого же лидера команды, как Дмитрий Баринов, который перешел в ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-футболист железнодорожников и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, своим примером Баринов показывал партнерам по команде, как нужно выкладываться на поле. Булыкин считает, что у «Локомотива» есть время, чтобы найти замену своему капитану.

Все закончилось по-футбольному. Игрок перешел, клуб получил деньги. Сейчас у «Локомотива» есть время, чтобы найти замену Баринову и побороться за высокие места. У Дмитрия есть время пройти сборы с ЦСКА и адаптироваться в новой команде. Конечно, Баринов был ключевым игроком «Локомотива», он футболист высокого уровня. Он очень много давал движения и своим примером показывал, как надо выкладываться на поле. «Локомотиву» нужно найти такого же лидера команды, — сказал Булыкин.

Также он ответил на вопрос, кто должен стать новым капитаном «Локомотива». По его словам, это должно решаться на командном собрании. Футболисты должны проголосовать за того, кто достоин носить капитанскую повязку.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона-2028/29. Баринов уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России.

Локомотив
ЦСКА
РПЛ
трансферы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.