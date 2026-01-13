Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:52

Экс-игрок ЦСКА раскрыл, усилит ли команду полузащитник Баринов

Экс-игрок Кузнецов считает, что Баринов однозначно усилит ЦСКА

Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полузащитник Дмитрий Баринов однозначно усилит ЦСКА, заявил бывший футболист армейцев Дмитрий Кузнецов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что опытный хавбек может сыграть на любой позиции в центре поля.

Баринов поможет ЦСКА. Опытный игрок сборной, лидер «Локомотива», в центре поля может сыграть на любой позиции. Если бы его беспокоили какие-то старые травмы, ЦСКА бы наверняка не заинтересовался услугами Дмитрия. Мы все видим, как он играет в последнее время, — сказал Кузнецов.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона 2028/2029. Баринов уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России.

До этого экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что железнодорожникам необходимо найти такого же лидера команды, как Баринов. По его словам, своим примером футболист показывал партнерам по команде, как нужно выкладываться на поле.

