Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников.

29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. Теперь «Локомотив» или зимой продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода. В конце декабря футболист железнодорожников сможет заключить с любым клубом соглашение, которое вступит в силу в июне следующего года.

Действующий контракт Баринова рассчитан до конца июня 2026-го. В текущем сезоне он сыграл за команду 23 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач. Баринов провел за «Локомотив» 273 матча, набрал «13 + 27» по системе «гол + пас».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» прекратил переговоры по новому контракту с Бариновым. Отмечалось, что на данном этапе они заморожены и с большой долей вероятности не будут возобновлены.

До этого хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По словам агента, для 20-летнего игрока приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.