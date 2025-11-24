День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:27

Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам

Футболист Батраков отказался от контракта в Саудовской Аравии за $120 млн

Читайте нас в Дзен

Российский футболист Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей), сообщил его агент Вадим Шпинев в беседе со «Спорт-Экспрессом». По его словам, для 20-летнего хавбека приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.

Шпинев пояснил, что сумма контракта достигала $10 млн (790,2 млн рублей) ежемесячно, однако его подопечный принял осознанное решение в пользу профессионального роста. Агент подчеркнул, что Батраков не намерен завершать выступления ради заработков, несмотря на предложения, сопоставимые с условиями для звезд уровня Криштиану Роналду.

Для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20, — сказал Шпинев.

Батраков является воспитанником московского «Локомотива», где демонстрирует впечатляющую результативность в текущем сезоне. На его счету 13 забитых мячей и четыре голевые передачи в 20 проведенных матчах во всех турнирах.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халидж», завершившейся со счетом 4:1.

футболисты
Саудовская Аравия
контракты
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Рубио отодвинул крайний срок согласования мирной сделки по Украине
В России создали кокошник из тысячи элементов янтаря
В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине
«Фандом Фест» от «ВКонтакте» посетили 15 тыс. человек
2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Раскрыто, какое жилье в 2026 году будет дорожать быстрее всего
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.