Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам Футболист Батраков отказался от контракта в Саудовской Аравии за $120 млн

Российский футболист Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей), сообщил его агент Вадим Шпинев в беседе со «Спорт-Экспрессом». По его словам, для 20-летнего хавбека приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.

Шпинев пояснил, что сумма контракта достигала $10 млн (790,2 млн рублей) ежемесячно, однако его подопечный принял осознанное решение в пользу профессионального роста. Агент подчеркнул, что Батраков не намерен завершать выступления ради заработков, несмотря на предложения, сопоставимые с условиями для звезд уровня Криштиану Роналду.

Для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20, — сказал Шпинев.

Батраков является воспитанником московского «Локомотива», где демонстрирует впечатляющую результативность в текущем сезоне. На его счету 13 забитых мячей и четыре голевые передачи в 20 проведенных матчах во всех турнирах.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халидж», завершившейся со счетом 4:1.