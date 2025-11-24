День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 09:50

Роналду в 40 лет ударом через себя разгромил «Аль-Халидж»

Роналду ударом через себя забил 954-й мяч за карьеру в матче против «Аль-Халидж»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/©INPHO/Morgan Treacy/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии, сообщает «Чемпионат». 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халидж», завершившейся со счетом 4:1.

Этот гол стал новым рекордом для Роналду, который уже является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов. Именно он первым смог преодолеть рубеж в 900 голов в официальных матчах.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал ИИ-видео игры в футбол с нападающим сборной Португалии. На кадрах американский лидер и Роналду в Овальном кабинете Белого дома подкидывают мяч и подбивают его ногами и головой, как на разминке.

До этого Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его спортивной карьере. По словам футболиста, следующим летом, когда состоится главное международное футбольное соревнование, ему будет уже 41 год.

Саудовская Аравия
спорт
футбол
Криштиану Роналду
голы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сократились продажи электроники
«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна
Стало известно о стихийном дезертирстве украинцев в Запорожской области
Оператор РЭБ раскрыл, как изменили тактику дроноводы ВСУ
В Пакистане выросло число жертв атаки террористов на штаб-квартиру полиции
«Выдающийся форвард»: ветеран ЦСКА высказался о смерти Симоняна
«Потеряли икону»: умер звезда фильмов ужасов
Россиянам раскрыли главные принципы финансовой обороны
Экс-сотрудница предприятия ТЭК попала в скандал с вымогательством
Рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его
Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“»
Ликвидация двух террористов при задержании в Алтайском крае попала на видео
В МИД РФ напомнили о неочевидном последствии наемничества на Украине
Банда детей напала на женщину с сыном и дочерью
Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах
Женщина отбилась от медведя и спряталась в лесу на всю ночь
Закуска на праздничный стол: готовим веганский деликатес без хлопот
Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне
В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом
Зимний кодекс курьера: Ozon раскрыл правила безопасности на дорогах
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.