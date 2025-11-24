Роналду в 40 лет ударом через себя разгромил «Аль-Халидж»

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии, сообщает «Чемпионат». 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халидж», завершившейся со счетом 4:1.

Этот гол стал новым рекордом для Роналду, который уже является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов. Именно он первым смог преодолеть рубеж в 900 голов в официальных матчах.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал ИИ-видео игры в футбол с нападающим сборной Португалии. На кадрах американский лидер и Роналду в Овальном кабинете Белого дома подкидывают мяч и подбивают его ногами и головой, как на разминке.

До этого Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его спортивной карьере. По словам футболиста, следующим летом, когда состоится главное международное футбольное соревнование, ему будет уже 41 год.