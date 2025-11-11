«Мне будет 41 год»: Роналду признал закат карьеры Роналду объявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Нападающий футбольного клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере, передает O Jogo. По словам спортсмена, следующим летом, когда состоится главное международное футбольное соревнование, ему будет 41 год.

Конечно, это так, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом, — сообщил португалец.

По мнению Роналду, несмотря на возраст, он в хорошей форме. Он отметил, что продолжает помогать сборной и забивать голы.

Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь, — заключил спортсмен.

Отвечая на вопрос о своих недавних словах о скором завершении карьеры, Роналду в шутку заявил, что это произойдет через десять лет. Португалец добавил, что многие ошибочно полагают будто речь идет о полугоде или годе.

Ранее Роналду сравнил себя с экс-капитаном сборной Великобритании Дэвидом Бекхэмом. Футболист отметил, что у британца красивое лицо, но все остальное — просто нормально. Он назвал себя идеальным и предложил представить его в красных трусах на пляже. Роналду добавил, что если бы они с Бекхэмом прошлись по Копакабане, внимание было бы приковано именно к нему.