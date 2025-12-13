Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Роналду станет частью популярной кинофраншизы

Роналду снимется в новой части киновселенной «Форсажа»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Футболист Криштиану Роналду примет участие в съемках новой части «Форсажа», об этом сообщил актер Вин Дизель. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал совместный снимок со спортсменом и заявил, что для него была написана особенная роль.

Все спрашивали, будет ли он в фильме. Должен сказать, он крут. Мы написали для него роль, — подчеркнул Дизель.

Отмечается, что новая часть «Форсажа» выйдет в апреле 2027 года. Фильм станет 11-м по счету и последним во франшизе, которая длится 25 лет.

Ранее Роналду лично позвонил президенту США Дональду Трампу и выразил благодарность за организованную экскурсию по Белому дому и Овальному кабинету. Лидер Соединенных Штатов охарактеризовал португальского спортсмена как выдающуюся личность, подчеркнув его человеческие качества и спортивные достижения.

До этого Трамп опубликовал ИИ-видео игры в футбол с нападающим сборной Португалии. На кадрах американский лидер и Роналду в Овальном кабинете Белого дома подкидывают мяч и подбивают его ногами и головой, как на разминке.

