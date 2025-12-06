ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 21:23

Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела

Роналду позвонил Трампу и выразил благодарность за тур по Белому дому

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: STANISLAW KLEPKA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду лично позвонил президенту США Дональду Трампу и выразил благодарность за организованную экскурсию по Белому дому и Овальному кабинету. Лидер Соединенных Штатов в соцсети Truth Social охарактеризовал португальского спортсмена, как выдающуюся личность, подчеркнув его человеческие качества и спортивные достижения.

Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает!!! — сказано в публикации.

Ранее Дональд Трамп опубликовал ИИ-видео игры в футбол с нападающим сборной Португалии. На кадрах американский лидер и Роналду в Овальном кабинете Белого дома подкидывают мяч и подбивают его ногами и головой, как на разминке.

До этого Трамп на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме в шутку заявил о готовности сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года. Причиной такого желания американский лидер назвал высокие доходы профессиональных спортсменов. В ответ глава организации ФИФА вручил ему символический подарок — первый билет на финальный матч, который состоится 19 июля 2026 года.

При этом Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его спортивной карьере. По словам футболиста, следующим летом, когда состоится главное международное футбольное соревнование, ему будет уже 41 год.

