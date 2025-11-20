Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ИИ-видео игры в футбол с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. На кадрах глава государства и спортсмен в Овальном кабинете Белого дома подкидывают мяч и подбивают его ногами и головой, как на разминке.

Мне понравилась встреча с Роналду в Белом доме. Он действительно умный и классный, — написал американский лидер.

Ранее Трамп на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме в шутку заявил о готовности сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года. Причиной такого желания американский лидер назвал высокие доходы профессиональных спортсменов. В ответ глава организации ФИФА вручил ему символический подарок — первый билет на финальный матч, который состоится 19 июля 2026 года.

До этого Трамп заявил, что в Белом доме состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Предположительно, турнир пройдет 14 июня 2026 года Это мероприятие станет первым профессиональным спортивным мероприятием, когда-либо проводившимся в президентской резиденции.