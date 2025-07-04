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04 июля 2025 в 08:12

Трамп решил устроить бой UFC в Белом доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Айова, посвященного 250-й годовщине принятия Декларации независимости. При этом он не уточнил, кто именно будет драться и когда, передает AP News.

Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места, — подчеркнул Трамп.

По его словам, речь идет о поединке за звание чемпиона. Ожидается присутствие 20–25 тысяч зрителей. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что Трамп настроен серьезно.

Ранее бывший чемпион UFC Коннор Макгрегор на встрече с Дональдом Трампом заявил, что хочет баллотироваться в президенты Ирландии. Как считает аналитик Денис Миролюбов, боец смешанных единоборств имеет высокие шансы стать лидером своей страны. По его мнению, за спортсмена говорят его медийность и миллионы поклонников. Кроме того, Макгрегор предлагает ряд инициатив, которые понравятся ирландцам.

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