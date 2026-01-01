Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 01:18

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин выступил с обращением к россиянам и поздравил страну с Новым годом

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Он заверил, что страна будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.

Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо, — сказал он.

Он также подчеркнул, что российский народ своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны. Глава государства пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и любви.

Также Путин отметил, что участники СВО сражаются за Родину, правду и справедливость. Глава государства добавил, что миллионы россиян переживают за тех, кто сейчас находится на передовой. По словам Путина, жителей страны объединяет беззаветная, искренняя и преданная любовь к России.

При этом новогоднее обращение президента Владимира Путина в этом году стало одним из самых коротких за все время его правления. Речь главы государства продлилась 3 минуты 20 секунд. В прошлом году поздравление было лишь немногим дольше — 3 минуты 35 секунд. Самым кратким за всю историю выступлений Путина остается обращение в 2006 году, которое заняло чуть более двух минут.

