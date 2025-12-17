Юрист раскрыл, как россиян обманывают с билетами на ЧМ-2026 по футболу Юрист Русяев: подлинные билеты на ЧМ-2026 продаются только на сайте FIFA

Мошенники используют две схемы обмана с билетами на чемпионат мира по футболу: продажа под видом редкого или уже недоступного билета с требованием срочной предоплаты, а также через фишинговый сайт, заявил NEWS.ru юрист, бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, при первом варианте деньги, как правило, переводятся напрямую физическому лицу, без договора и без привязки к аккаунту Международной федерации футбола (FIFA) покупателя.

В правовом смысле это означает отсутствие доказательств реальной сделки купли-продажи билета как цифрового права. Другая схема строится на обещании оформить билет «через иностранную карту» или «через доступ посредника». При этом правила FIFA запрещают оплату чужой картой и передачу доступа к билетному аккаунту, а значит даже формально купленный таким способом билет может быть отменен без возврата средств, — сказал Русяев.

Юрист также заявил о наличии фишинговых сайтов, копирующих страницы FIFA. В таких случаях человек передает данные карты или подтверждает платеж на ресурсе, не имеющем отношения к организатору турнира. По словам Русяева, с правовой точки зрения это квалифицируется как хищение денежных средств с использованием электронных средств платежа, а любые электронные письма не имеют юридической силы. Он заявил, что билеты на турнир можно купить только на сайте FIFA.

Любые предложения купить билет без использования официального аккаунта следует рассматривать как потенциально мошеннические. Если средства уже перечислены, правовое значение имеет своевременное обращение в банк и в правоохранительные органы с фиксацией всех платёжных и цифровых следов операции, — добавил Русяев.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с продажей билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года. По данным Telegram-канал Baza, перекупщики предлагают поддельные или неправильно оформленные пропуска на матчи по ценам до 500 тыс. рублей. В публикации говорится, что аферисты пользуются тем, что официально купить билеты в России невозможно — они продаются только на сайте FIFA. Цены на черном рынке завышены минимум в десять раз.