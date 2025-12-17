Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:30

Юрист раскрыл, как россиян обманывают с билетами на ЧМ-2026 по футболу

Юрист Русяев: подлинные билеты на ЧМ-2026 продаются только на сайте FIFA

Фото: Liang Sen/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мошенники используют две схемы обмана с билетами на чемпионат мира по футболу: продажа под видом редкого или уже недоступного билета с требованием срочной предоплаты, а также через фишинговый сайт, заявил NEWS.ru юрист, бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, при первом варианте деньги, как правило, переводятся напрямую физическому лицу, без договора и без привязки к аккаунту Международной федерации футбола (FIFA) покупателя.

В правовом смысле это означает отсутствие доказательств реальной сделки купли-продажи билета как цифрового права. Другая схема строится на обещании оформить билет «через иностранную карту» или «через доступ посредника». При этом правила FIFA запрещают оплату чужой картой и передачу доступа к билетному аккаунту, а значит даже формально купленный таким способом билет может быть отменен без возврата средств, — сказал Русяев.

Юрист также заявил о наличии фишинговых сайтов, копирующих страницы FIFA. В таких случаях человек передает данные карты или подтверждает платеж на ресурсе, не имеющем отношения к организатору турнира. По словам Русяева, с правовой точки зрения это квалифицируется как хищение денежных средств с использованием электронных средств платежа, а любые электронные письма не имеют юридической силы. Он заявил, что билеты на турнир можно купить только на сайте FIFA.

Любые предложения купить билет без использования официального аккаунта следует рассматривать как потенциально мошеннические. Если средства уже перечислены, правовое значение имеет своевременное обращение в банк и в правоохранительные органы с фиксацией всех платёжных и цифровых следов операции, — добавил Русяев.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с продажей билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года. По данным Telegram-канал Baza, перекупщики предлагают поддельные или неправильно оформленные пропуска на матчи по ценам до 500 тыс. рублей. В публикации говорится, что аферисты пользуются тем, что официально купить билеты в России невозможно — они продаются только на сайте FIFA. Цены на черном рынке завышены минимум в десять раз.

билеты
чемпионат мира
футболисты
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер
«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.