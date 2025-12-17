Новый год-2026
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу

Мошенники начали обманывать россиян с продажей билетов на Чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, перекупщики предлагают поддельные или неправильно оформленные пропуска на матчи по ценам до 500 тыс. рублей.

В публикации говорится, что аферисты пользуются тем, что официально купить билеты в России невозможно — они продаются только на сайте FIFA. Цены на «черном рынке» завышены минимум в десять раз — билет на матч группового этапа предлагают за 150 тыс. рублей, а на финал — свыше полумиллиона.

При этом покупатели не получают главного документа — FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System), который дает право на ускоренное оформление американской визы. В настоящее время идет третья волна официальных продаж на сайте FIFA, где билеты распределяются по электронной очереди, но их бронирование не гарантирует мгновенного получения.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали несколько методов, чтобы убедить россиян снять запрет на получение кредитов. Зачастую они выдают себя за представителей Федеральной налоговой службы.

