04 января 2026 в 13:28

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в WhatsApp

Депутат Немкин: мошенники рассылают в WhatsApp ложные уведомления о верификации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В WhatsApp появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники представляются сотрудниками, которые предлагают установить обновления или верифицировать аккаунт, поделился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин. Они используют страх пользователей потерять возможность общаться и доступ к своим данным, передает РИА Новости.

На практике это приводит к краже аккаунтов, доступу к контактам, а в ряде случаев — к прямым финансовым потерям, — прокомментировал депутат.

Немкин подчеркнул, что WhatsApp превратился в удобную площадку для мошенников из-за недостаточной прозрачности в сотрудничестве с государственными органами. В отличие от отечественных сервисов в WhatsApp не созданы эффективные механизмы предотвращения и реагирования на такие инциденты.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появились боты, предлагающие скачать книги. Однако МВД России предупреждает, что они могут быть использованы для распространения вредоносных файлов. Один из примеров — боты, которые предлагают «бесплатные книги без ограничений», но затем требуют скачать APK-файл для Android. Для безопасного чтения книг лучше использовать проверенные сервисы с подписками.

