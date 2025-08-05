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05 августа 2025 в 01:01

Telegram запустил новую функцию для пользователей

Дуров стал первым пользователем Telegram с верифицированным профилем

Как сделать невидимый ник в Telegram Как сделать невидимый ник в Telegram Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Telegram стартовала система верификации личных аккаунтов. Пионером нововведения стал сооснователь мессенджера Павел Дуров, чей профиль первым получил заветный знак подтверждения подлинности.

Значок верификации для пользователей отличается от привычных символов. Вместо стандартной «синей галочки», как у каналов, он представляет собой логотип Telegram (бумажный самолетик), заключенный в стильную рамку. Это визуально выделяет подтвержденные личные страницы. Подтвержденный статус аккаунта Дурова сопровождается официальной пометкой.

Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram, — говорится в описании.

До этого момента Telegram предлагал верификацию только для каналов, которые отмечаются синей галочкой. Так, в начале 2025 года мессенджер ввел верификацию и для ботов, выделяя их специальными иконками уникального дизайна. Запуск проверки личных аккаунтов знаменует новый этап в развитии системы доверия и идентификации внутри платформы. Теперь пользователи смогут быть уверены в подлинности публичных фигур и известных личностей в Telegram.

Ранее стало известно, что пользователю мессенджера с никнеймом @crypto предложили $25 млн (около 2 млрд рублей) за его цифровое имя. Как сообщил Дуров, ник был куплен два с половиной года назад за $350 тысяч (около 28,3 млн рублей).

Павел Дуров
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