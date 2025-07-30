Пользователю Telegram предложили $25 млн за уникальный никнейм

Пользователю мессенджера Telegram с никнеймом @crypto предложили $25 млн (около 2 млрд рублей) за его цифровое имя, сообщил основатель платформы Павел Дуров. По его словам, ник был куплен два с половиной года назад за $350 тысяч (около 28,3 млн рублей).

Один из первых пользователей TON купил имя пользователя @crypto в Telegram за $350 тысяч два с половиной года назад и недавно получил предложение на $25 млн, — написал Дуров.

Предприниматель отметил, что Telegram — единственная крупная социальная платформа, которая относится к пользователям как к свободным людям с неотъемлемыми правами. По его мнению, только на ней может безопасно «происходить волшебство», когда токенизированный ник взлетает в цене в 70 раз.

Ранее Дуров раскритиковал политику президента Франции Эммануэля Макрона, назвав ее неэффективной. Бизнесмен обвинил главу государства в создании искусственного образа благополучия, сравнив ситуацию с «декорациями потемкинской деревни». Дуров также признался, что после скандала с выборами в Румынии он перестал поддерживать связь с Макроном.