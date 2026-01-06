Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 18:54

В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы

В МИД России поприветствовали руководство Венесуэлы и пожелали успехов Родригес

Делси Родригес Делси Родригес Фото: Tian Rui/XinHua/Global Look Press
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы и поприветствовали действия местных властей по защите суверенитета, передает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что присяга вице-президента Делси Родригес на должность уполномоченного президента страны свидетельствует о стремлении властей сохранить целостность управления и создать предпосылки для устойчивого развития государства.

Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством. Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне. Желаем успехов уполномоченному президенту Д. Родригес, — сказано в заявлении.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не признает легитимность Родригес, как ранее не признавал лидера страны Николаса Мадуро. При этом она уточнила, что ЕС будет поддерживать с властями республики «ограниченные контакты».

До этого сын Мадуро Николас Мадуро Герра публично поддержал отца после захвата политика американскими властями. Он добавил, что родина в хороших руках, и выразил надежду на скорую встречу. Наследник произносил свою речь со слезами на глазах.

