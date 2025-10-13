Мошенники стали притворяться ФНС и просить снять самозапрет на кредит

Телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты, передает ТАСС. Уточняется, что для этого они притворяются сотрудниками ФНС.

Так, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Еще один вариант — поддельный сотрудник банка, который звонит, чтобы якобы предупредить о подозрительных операциях. Третья схема обмана связана со звонком якобы сотрудника госструктуры. Мошенник сообщает человеку о возможности получения льгот или выплат. Во всех этих случаях жертву уговаривают отменить кредитный самозапрет.

Ранее доктор психологических наук Николай Козлов заявил, что мошенников можно идентифицировать по специфической манере речи или использованию определенных словесных конструкций. Маркерами того, что человек говорит со злоумышленником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие.

Тем временем в Благовещенске 81-летняя местная жительница второй раз за год стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры. Первый раз женщина перевела аферистам 600 тыс. рублей