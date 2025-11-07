«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной

Португальский футболист Криштиану Роналду в интервью для YouTube-канала журналиста Пирса Моргана сравнил себя с экс-капитаном сборной Великобритании Дэвидом Бекхэмом. Португалец заявил, что он привлекательнее британского спортсмена, с которым его частенько сравнивают.

У Бекхэма красивое лицо, а все остальное — просто нормально. Я — перфекто, идеальный! Представь меня в красных трусах на пляже. Думаешь, никто бы не захотел со мной познакомиться? Если бы мы с Бекхэмом шли по Копакабане, к кому было бы приковано больше внимания? — заявил гость шоу.

Ранее Роналду рассказал, что решение сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Джорджине Родригес было спонтанным. Футболист добавил, что она «женщина всей его жизни». По признанию португальца, что именно дочери вдохновили его на этот шаг. Роналду рассказал, что не вставал на одно колено, но все-таки подготовил трогательную речь.

До этого Бекхэм официально был посвящен в рыцари королем Великобритании Карлом III. Торжественная церемония состояталсь в Виндзорском замке. Бекхэм получил звание за заслуги в области спорта и благотворительности.