«Женщина всей моей жизни»: Роналду впервые открыл подробности предложения

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду в беседе с журналистом Пирсом Морганом рассказал, что решение сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Джорджине Родригес было спонтанным. Он добавил, что она «женщина всей его жизни».

Я не из тех, кто каждый день дарит цветы. Но я знал — это женщина всей моей жизни, — сказал Роналду.

Роналду отметил, что именно дочери вдохновили его на этот шаг. Церемония прошла без традиционного преклонения на одно колено, признался футболист. Однако он подготовил трогательную речь, чтобы сделать момент по-настоящему искренним.

