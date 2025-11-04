Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 21:11

«Женщина всей моей жизни»: Роналду впервые открыл подробности предложения

Роналду заявил, что спонтанно решил сделать предложение Джорджине Родригес

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду в беседе с журналистом Пирсом Морганом рассказал, что решение сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Джорджине Родригес было спонтанным. Он добавил, что она «женщина всей его жизни».

Я не из тех, кто каждый день дарит цветы. Но я знал — это женщина всей моей жизни, — сказал Роналду.

Роналду отметил, что именно дочери вдохновили его на этот шаг. Церемония прошла без традиционного преклонения на одно колено, признался футболист. Однако он подготовил трогательную речь, чтобы сделать момент по-настоящему искренним.

Ранее в британской деревне Грейт-Тью состоялась закрытая свадьба Ив Джобс, дочери основателя Apple, и олимпийского конника Гарри Чарльза. Церемония стоимостью $6,7 млн (552 млн рублей) прошла в церкви Святого Михаила.

До этого стало известно, что певица Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко были крайне недовольны утечкой информации об их предстоящей свадьбе. Звездная пара рассматривает возможность усиления мер безопасности, включая запрет на использование мобильных устройств для приглашенных гостей.

Криштиану Роналду
футбол
спорт
предложения
