Селена Гомес устроит «свадьбу без телефонов» после скандальной утечки

Певица Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко разозлились из-за утечки подробностей их грядущей свадьбы, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера. Пара хочет усилить меры безопасности и даже рассматривает запрет мобильных телефонов для гостей церемонии. Знаменитости думали о переносе даты бракосочетания, но времени осталось слишком мало.

Селена и Бенни в ярости из-за того, что их свадебные планы стали достоянием общественности. Если бы до торжества оставалось больше двух месяцев, они бы задумались об изменении даты, но это невыполнимая задача, и они не хотят откладывать свадьбу и искать новое место, — рассказал источник таблоида.

По его словам, на торжестве будет много звезд шоу-бизнеса, поэтому пара рассматривает полный запрет мобильных телефонов, чтобы фотографии и видео не попали в руки журналистам. О помолвке знаменитостей стало известно 12 декабря. Новый избранник певицы был другом Джастина Бибера, с которым Селена состояла в романтических отношениях.

Ранее жених певицы признался, что в начале их отношений артистка была одержима пунктуальностью. По его словам, она приезжала на свидания за 20–30 минут до назначенного времени и ждала снаружи его дома. Сама Гомес объяснила это тем, что сильно переживала перед встречами и хотела заранее подготовиться.