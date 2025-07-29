Стали известны детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса за $6,7 млн

В британской деревне Грейт-Тью прошла торжественная церемония бракосочетания Ив Джобс, дочери основателя Apple, и олимпийского призера по конному спорту Гарри Чарльза, сообщает The New York Times, 27-летняя модель и 26-летний спортсмен обвенчались 26 июля в церкви Святого Михаила и Всех Ангелов. Их свадьбу оценили в $6,7 млн (552 млн рублей).

Молодожены тщательно скрывали детали мероприятия от публики. После официальной части гости отправились в престижный Estelle Manor, где для них выступил легендарный Элтон Джон. Среди приглашенных гостей замечены: бывший вице-президент США Камала Харрис, дочери Билла Гейтса — Дженнифер и Фиби, олимпийская чемпионка Эйлин Гу, актер Каллум Тернер.

Особую роль на торжестве сыграла Джессика Спрингстин, дочь рок-музыканта Брюса Спрингстина, выступившая в качестве подружки невесты. Планированием мероприятия, предположительно, занимался Стэнли Гатти, известный ивент-продюсер и близкий друг Харрис.

Ранее стало известно, что певица Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко были крайне недовольны утечкой информации об их предстоящей свадьбе. Звездная пара рассматривает возможность усиления мер безопасности, включая запрет на использование мобильных устройств для приглашенных гостей. Хотя знаменитости обсуждали перенос даты торжества, реализовать это решение оказалось практически невозможно из-за нехватки времени.