Руководивший Apple после смерти Джобса Кук покидает свой пост

Тим Кук покидает пост генерального директора Apple с 1 сентября 2026 года. Новым CEO компании, по имеющейся у CNBC информации, станет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению, отвечавший за разработку iPhone, iPad и Mac.

Тим Кук займет должность исполнительного председателя совета директоров, — говорится в статье.

Кук руководил Apple с 24 августа 2011 года, придя на смену ушедшему из жизни Стиву Джобсу. За 15 лет его управления капитализация компании выросла с примерно $350 млрд до более чем $4 трлн. Это один из самых впечатляющих показателей роста в истории корпораций.

Официально имя нового CEO будет объявлено после отчета о доходах Apple. Передача власти происходит в рамках планового процесса смены руководства.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово жаловаться на проблемы с iPhone после обновления операционной системы iOS до версии 26.4.1. По утверждению Telegram-канала Mash, сотни устройств резко превратились в «кирпичи». Люди массово обращаются в ремонтные центры с одними и теми же жалобами. Проблема устраняется перепрошивкой устройства, однако это неминуемо ведет к потере всех данных.