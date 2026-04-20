Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 23:49

Руководивший Apple после смерти Джобса Кук покидает свой пост

CNBC: Тим Кук передаст преемнику пост СЕО Apple с 1 сентября 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тим Кук покидает пост генерального директора Apple с 1 сентября 2026 года. Новым CEO компании, по имеющейся у CNBC информации, станет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению, отвечавший за разработку iPhone, iPad и Mac.

Тим Кук займет должность исполнительного председателя совета директоров, — говорится в статье.

Кук руководил Apple с 24 августа 2011 года, придя на смену ушедшему из жизни Стиву Джобсу. За 15 лет его управления капитализация компании выросла с примерно $350 млрд до более чем $4 трлн. Это один из самых впечатляющих показателей роста в истории корпораций.

Официально имя нового CEO будет объявлено после отчета о доходах Apple. Передача власти происходит в рамках планового процесса смены руководства.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово жаловаться на проблемы с iPhone после обновления операционной системы iOS до версии 26.4.1. По утверждению Telegram-канала Mash, сотни устройств резко превратились в «кирпичи». Люди массово обращаются в ремонтные центры с одними и теми же жалобами. Проблема устраняется перепрошивкой устройства, однако это неминуемо ведет к потере всех данных.

США
Тим Кук
Стив Джобс
Apple
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.