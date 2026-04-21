IT-эксперт ответил, как новый гендиректор Apple изменит компанию

Корпорация Apple усилит ИИ-возможности своих смартфонов с приходом нового генерального директора Джона Тернуса, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, компания может сосредоточиться на улучшении камер и увеличении емкости батареи устройств.

Тернус — не финансист и не человек из сервисного блока, а инженер по железу. Поэтому при нем логично ждать большего внимания к самим устройствам, а именно: форм-фактору, компонентной базе, энергоэффективности, собственным чипам, камерам, батарее, носимой электронике и, возможно, к новым категориям устройств. Главный сдвиг, которого ждут пользователи, — не столько новый iPhone как железка, сколько более убедительная связка с искусственным интеллектом. При новом CEO Apple будет пытаться быстрее превращать ИИ из маркетинга в реальные функции, такие как умный ассистент, локальные модели на устройстве, более полезные сценарии в фото, сообщениях, поиске и работе с контентом, — пояснил Зыков.

Он подчеркнул, что экс-гендир Apple Тим Кук не покидает компанию полностью, а продолжает исполнять обязанности председателя совета директоров. Кроме того, по словам эксперта, топ-менеджер Джони Сруджи был повышен до должности главного руководителя по аппаратному обеспечению. Зыков пояснил, что этот шаг усиливает техническую экспертизу в области разработки чипов и аппаратных платформ.

Ранее появилась информация, что Кук покинет пост генерального директора Apple 1 сентября 2026 года. Его, вероятнее всего, заменит Тернус, главный инженер по аппаратному обеспечению, который руководил разработкой iPhone, iPad и Mac.