Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 19:06

Бывший глава Apple назвал свой главный провал

Тим Кук назвал запуск Apple Maps главным провалом за 15 лет руководства

Тим Кук Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший глава Apple Тим Кук признался, что запуск сервиса Apple Maps в 2012 году стал его первым и самым серьезным провалом за все время руководства компанией, сообщает Bloomberg. Об этом предприниматель рассказал на внутренней встрече с сотрудниками, посвященной презентации Джона Тернуса в качестве будущего руководителя IT-гиганта.

Продукт не был готов, и мы думали, что это потому, что мы тестировали в основном локальные маршруты. <...> Теперь у нас лучшее картографическое приложение на планете. Мы изучили принципы сохранения данных и поступили совершенно правильно, допустив ошибку, — отметил Кук.

По его словам, картографический сервис серьезно уступал основному конкуренту того времени — Google Maps. Экс-глава откровенно признался, что продукт был настолько неудачным, что даже сотрудники Apple предпочитали пользоваться альтернативами.

Ранее техноблогер Сергей Романцев заявил, что новая эпоха Apple после смены CEO начнется с выпуска iPhone Fold. Он подчеркнул, что новый руководитель Тернус сможет сделать компанию более полезной для пользователей.

Общество
Тим Кук
Apple
сервисы
провалы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.