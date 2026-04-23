Бывший глава Apple назвал свой главный провал

Бывший глава Apple Тим Кук признался, что запуск сервиса Apple Maps в 2012 году стал его первым и самым серьезным провалом за все время руководства компанией, сообщает Bloomberg. Об этом предприниматель рассказал на внутренней встрече с сотрудниками, посвященной презентации Джона Тернуса в качестве будущего руководителя IT-гиганта.

Продукт не был готов, и мы думали, что это потому, что мы тестировали в основном локальные маршруты. <...> Теперь у нас лучшее картографическое приложение на планете. Мы изучили принципы сохранения данных и поступили совершенно правильно, допустив ошибку, — отметил Кук.

По его словам, картографический сервис серьезно уступал основному конкуренту того времени — Google Maps. Экс-глава откровенно признался, что продукт был настолько неудачным, что даже сотрудники Apple предпочитали пользоваться альтернативами.

Ранее техноблогер Сергей Романцев заявил, что новая эпоха Apple после смены CEO начнется с выпуска iPhone Fold. Он подчеркнул, что новый руководитель Тернус сможет сделать компанию более полезной для пользователей.