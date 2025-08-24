Ответ РФ Западу. Что известно о российском мюзикле «Стив Джобс»

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский объявил о начале репетиций спектакля «Стив Джобс». Это музыкально-поэтическая постановка, навеянная личностью создателя iPhone. В России уже ставили спектакль о Стиве Джобсе, который пользовался успехом у зрителей. Что гарантирует успех байопику в театре, о чем будет музыкальная постановка «Стив Джобс» — в материале NEWS.ru.

О чем спектакль «Стив Джобс»

Идея постановки принадлежит непосредственно Розовскому. Он вдохновился книгой Уолтера Айзексона «Стив Джобс». Марка Григорьевича зацепила неоднозначная личность изобретателя. По мнению художественного руководителя театра «У Никитских ворот», Джобс создал целую технологическую эпоху, сделал себя и свои изобретения флагманом, превратив весь мир в пользователей и поклонников его гаджетов — iPhone или MacBook.

«Он хотел показать миру свои изобретения, принести пользу человечеству. В итоге он переделал этот мир, провозгласив новую цифровую эпоху, в которую мы вошли с его подачи. Это был простой хиповый парень, который превратился в миллионера благодаря тому, что двигал свои изобретения. Джобс был человеком, сотканным из конфликтов, эксцентриком, как и все изобретатели, это в нем и привлекает», — рассказал Марк Розовский NEWS.ru.

Это не столько биографическая поставка, сколько посвящение Джобсу с вставками из его жизни. Режиссер хотел воплотить на сцене дух великого изобретателя, его энергию, которой Марк Григорьевич намерен зарядить зрителей.

В спектакле будет много музыкальной составляющей, но, по мнению режиссера, его нельзя назвать мюзиклом. «Это скорее музыкальная джаз-поэма, а не мюзикл. Для нее я написал более 40 стихотворений и попросил гениального музыканта и джазмена Дмитрия Толпегова создать музыкальную составляющую спектакля. Поучилось яркое музыкально-поэтическое представление, посвященное Джобсу», — объяснил Розовский.

Премьера спектакля назначена на конец декабря. Это будет предновогодний подарок для зрителей.

Марк Розовский Фото: Анастасия Ентякова

Какие спектакли ставили о Стиве Джобсе и какие планируют

Театральные критики считают, что байопики сейчас в моде не только в кино, но и в театре, потому что людям нравится наблюдать за эпизодами жизни культовых личностей на сцене. В РФ уже ставили спектакль по биографии Стива Джобса. Это была драматическая постановка, посвященная периоду становления великого гения.

«Это был спектакль „Сочинение про Джобса“. Я смотрела его в Питере на сцене „Театрального проекта 27“. В постановке в одной из частей большое внимание уделяется ранним годам Джобса. Дальше мы видим его как злого гения, который пытается добиться своей цели, не оглядываясь на других. Во второй части он меняется и становится более притягательным. Личность Джобса — культовая, она привлекает зрителей», — рассказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина.

Спектакль пользовался большой популярностью у подростков и людей старшего поколения. По мнению Райкиной, гений создателя iPhone привлекает зрителей всех возрастов. Марина считает, что спектакль о Стиве Джобсе театра «У Никитских ворот» ждет успех, так как в нем будет музыкальная составляющая, а именно джаз. Ведь эта музыка, по мнению критика, подстраивается под любой концепт произведения, обыгрывает и дополняет его.

«Джаз — это музыка свободы, она очень совпадает с природой гениальности, которая тоже не знает границ», — добавила Марина.

Впервые музыкальный спектакль о Джобсе поставили в Америке. Он назывался Nerd («Гнездо») и дебютировал в 2005-м на нью-йоркском фестивале театров. Сюжет был построен вокруг противостояния Стива Джобса и Билла Гейтса, которые сначала были друзьями, а потом стали соперниками. После спектакль с успехом шел в театре в Филадельфии и Северной Каролине.

В 2016 году возникла идея превратить постановку в мюзикл и показать ее на Бродвее. В спектакле создатели должны были продемонстрировать технические новшества, в частности, в декорациях хотели использовать голограммы и другие специфические элементы. Также они планировали интерактив со зрителями, которые с помощью смартфонов могли выбрать, каким будет финал постановки.

Сценарий был написан, спектакль срежиссирован, шли репетиции. Но мюзикл так и не вышел, поскольку потерял одного из крупных инвесторов. Идею воплотили в 2025-м. В конце августа комедийный мюзикл о противостоянии Джобса и Гейтса, который будет также называться Nerd, покажут на площади Cowbarn at Underbelly, Bristo Square в Эдинбурге, в рамках фестиваля Edinburgh Fringe.

