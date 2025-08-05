Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина

Молодежный сленг пополняется новыми словами почти что каждую неделю. Сейчас набирает популярность слово «нерд». Что это такое простыми словами? Подробности — на NEWS.ru.

От оскорбления до гордости: как изменилось отношение к нерду

Нерд — что это значит? Молодежь, употребляя это слово, говорит о странных людях, но в положительном ключе. Эдакие стеснительные чудаки, которые могут все уши прожужжать, рассказывая о науке или, например, программировании. Их не интересуют тренды, они не следят за модой, а к соцсетям абсолютно равнодушны.

Нерды не зовут девушек в кино — уход от реальности более привлекателен. Можно сказать, что они чуть-чуть зануды. Поколение миллениалов клеймит их ботанами. Нерд — это сленг зумеров, но слово достаточно старое. Оно появилось еще в 1951 году в США. Нердами считали зануд и тупиц, потом к ним относили людей с проблемами в социализации. Теперь нерды — это незаурядные чудаки, которых уже не причисляют к неудачникам.

Самые известные нерды в поп-культуре

Все же знают сериал «Теория большого взрыва»? Должно быть, вы хотя бы слышали название. Так вот там есть Шелдон Купер, который является ярким представителем нердов. Он обожает науку, обладает такой памятью, что ему могут завидовать люди с СДВГ. Но при этом Шелдон не может полноценно влиться в общество, он не понимает сарказма или юмора.

Кроме того, к нердам относят Лизу Симпсон и безумца-доктора, создавшего машину времени в фильме «Назад в будущее». Давайте сыграем в игру: сколько нердов в кино? Спойлер: устанете считать! Кстати, а причисляете ли вы себя к нердам после того, как узнали о них больше?

Люди-нерды в кинематографе? Еще одна особенная личность — доктор Хаус. Да, он поражает наповал своим умом гения, что даже может вызывать раздражение у окружающих. И одновременно стал любимчиком среди тех, кто тащится по сериалам.

Если мы заглянем в соцсети, то увидим, что нердами может оказаться кто угодно. Это и блогеры, сосредоточенные на какой-то одной теме, скромняшки, которые рассказывают о своей работе в IT. В число нердов входят при этом не только молодые. Человек любого возраста и внешности станет нердом, если покажет свою одержимость в знаниях, в том числе в сфере технологий. Испытывать влечение и к математике сегодня уже не стыдно!

Не повезло, конечно, ботаникам, которых повсеместно клеймили неудачниками, а хорошие оценки делали из них белых ворон. Однако, к сожалению, подвергаются травле в школе и подрастающие нерды. Юным гениям иногда не дают прохода драчуны, но они потом заткнут за пояс своих обидчиков, как это сделали Билл Гейтс и Стив Джобс, Сергей Брин и Ларри Пейдж. Благодаря им появились Microsoft, Apple и Google.

Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина Фото: IMAGO/CraSH/imageSPACE/Global Look Press

Пускай нерды и немного асоциальны, но все же объединяются в сообщества. В соцсетях можно наткнуться на нерд-коммьюнити, где главной темой обсуждения является наука и все, что связано с ней. Представьте, что кто-то с интересом ведет беседу о калькуляторах. Вам это не близко? Такие люди реально существуют!

Как отличить нерда от гика и ботанa

Возможно, нерд схож с ботаном или гиком, но все же это разные представители общества. Первый тип погружается с головой в науку, жаден до новых знаний в области технологий. Людям может нравится его эрудированность, но нерд отталкивает некоторых своей замкнутостью.

Гик же любит другое: он обожает сериалы, комиксы, игры. Он тоже фанатик, но проблем с общением у него обычно не возникает. Эти люди посещают тематические фестивали, находят друзей по интересам.

А слово «ботаник» осталось уже где-то в прошлом веке. Это школьный зубрила, обычно перфекционист, который как огня боится получить четверку вместо пятерки. Не называйте нердом ботаника, потому что второй, как правило, просто прилежно учится.

Отличительная особенность людей-нердов — непреодолимая тяга к знаниям. Их увлекает наука, а не сериалы с комиксами. Выходит так, что сегодня общество восхваляет нердов, социальный статус которых является уже престижным и никак не связан с клеймом неудачника. Напоследок стоит добавить, что нерды — не какие-то позеры, которым важно внимание. Вероятно, кто-то косит под них в своих блогах, но истинные нерды никогда не станут искать одобрение публики.